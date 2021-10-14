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Победители национального конкурса "Предприниматель года" определены в Беларуси

С этого года победители конкурса, которые разделили между собой 5 номинаций, могут использовать логотип конкурса в рекламных целях. По словам организаторов состязания, прошлый год был непростым для бизнеса и внес значительные коррективы в намеченные цели и планы. Но одновременно 2020 стал годом поиска свежих идей, принятия нестандартных решений, внедрения новых процессов и способов коммуникации.

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