Победители национального конкурса "Предприниматель года" определены в Беларуси

С этого года победители конкурса, которые разделили между собой 5 номинаций, могут использовать логотип конкурса в рекламных целях. По словам организаторов состязания, прошлый год был непростым для бизнеса и внес значительные коррективы в намеченные цели и планы. Но одновременно 2020 стал годом поиска свежих идей, принятия нестандартных решений, внедрения новых процессов и способов коммуникации.