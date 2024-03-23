"Побывав в Орше, я просто влюбилась в лен". Жительница Оренбурга открыла шоурум по продаже товаров белорусского легпрома

В Оренбурге высоко оценивают продукцию белорусского легпрома. Заявки летят в режиме онлайн со всех уголков России. Продукция представлена на самых популярных маркетплейсах. Если кто-нибудь из оренбуржцев хочет оценить лично - добро пожаловать в небольшой, но симпатичный шоурум почти в центре города.

Этот магазинчик очень напоминает наш ГУМ или ЦУМ в миниатюре. "Камволь" и "Галантея", "Світанак" и "Калінка" - в нем представлены, пожалуй, все бренды отрасли. Но безусловный флагман - белорусский лен. И его продвигает лично основатель проекта Оксана Набатчикова. Стоило ей всего-то разок побывать в Орше!







После посещения фабрики я просто влюбилась в историю льна и очень захотела представить эту продукцию у нас в Оренбургской области. Оксана Набатчикова, руководитель "Территории Legko"



Разделяет эту любовь и самый крупный торговый центр Оренбургской области. Там скоро откроется большая торговая точка под названием "Да Дому" - это уже проверенный бренд. И даже не нужно спорить, какая продукция будет в лидерах продаж!

"Очень любят белорусские льняные полотенца. Это будет однозначно топ", - уверена руководитель "Территории Legko".

Так в Оренбурге оценивают все белорусское.

Фильм АТН

"Сердце Евразии"