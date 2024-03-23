3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Побывав в Орше, я просто влюбилась в лен". Жительница Оренбурга открыла шоурум по продаже товаров белорусского легпрома
В Оренбурге высоко оценивают продукцию белорусского легпрома. Заявки летят в режиме онлайн со всех уголков России. Продукция представлена на самых популярных маркетплейсах. Если кто-нибудь из оренбуржцев хочет оценить лично - добро пожаловать в небольшой, но симпатичный шоурум почти в центре города.
Этот магазинчик очень напоминает наш ГУМ или ЦУМ в миниатюре. "Камволь" и "Галантея", "Світанак" и "Калінка" - в нем представлены, пожалуй, все бренды отрасли. Но безусловный флагман - белорусский лен. И его продвигает лично основатель проекта Оксана Набатчикова. Стоило ей всего-то разок побывать в Орше!
После посещения фабрики я просто влюбилась в историю льна и очень захотела представить эту продукцию у нас в Оренбургской области.
Разделяет эту любовь и самый крупный торговый центр Оренбургской области. Там скоро откроется большая торговая точка под названием "Да Дому" - это уже проверенный бренд. И даже не нужно спорить, какая продукция будет в лидерах продаж!
"Очень любят белорусские льняные полотенца. Это будет однозначно топ", - уверена руководитель "Территории Legko".
Так в Оренбурге оценивают все белорусское.
Фильм АТН
"Сердце Евразии"
смотрите
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Контроль качества" расскажет, как сегодня развивается БНБК
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов