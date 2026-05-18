Почему белорусский рубль крепчает, а доллар сдает позиции

Вопреки прогнозам прозападных экономистов, белорусский рубль не падает, а крепчает. Например, в 2020 году ему и всей экономике пророчили крах всего за год: все развалится, как карточный домик под дуновением санкций. Шесть лет прошло, а тут такая оказия: "зайчик" не просто выжил, а показывает характер. Как так вышло?

За последние полтора года зайчик укрепился, а доллар подешевел с 3 рублей 59 копеек до 2 рублей 75 копеек. Те, кто поверил "экспертам" и купил валюту в начале 2025 года, сейчас фиксируют убытки до 20 %. Рублевые вклады оказались выгоднее.

Помните, как нас учили: "Доллар вечен и стабилен, храни сбережения в твердой валюте"? В 2026 году это звучит уже не очень убедительно. Самый хрестоматийный пример - история мужчины, которая выплыла в байнете. Человек поделился своей стратегией.

Герои-вкладчики нашего времени

Весь 2025 год он по 200 долларов в месяц старательно скупал американскую валюту. Ему казалось, что он подкладывает себе соломку. Итог года: купил долларов на 44 378 белорусских рублей, а по факту остался с суммой, которая стоила на полторы тысячи меньше. Полторы тысячи рублей просто растворились в воздухе. Получил убыток в 20 %.

Вторая серия этого захватывающего экономического сериала - история читательницы одного известного интернет-портала. Эксперт в середине 2025 года давал прогноз: доллар будет в диапазоне 3,20 - 3,30 белорусских рублей. Весь прошлый год она покупала доллары - объясняла, что "на автомате". Потратила 13 236 рублей на 4500 долларов. Но сейчас, в мае 2026 года, выяснилось, что ее заначка "похудела" на 726 рублей. Формально у нее все те же 4500 долларов. Но в рублях это меньше, чем год назад, на 5 %.

Про "непродвинутых вкладчиков", которые либеральных прогнозов не читают

Общее число вкладчиков в Беларуси выросло на 10 % - до 1 млн 179 тыс. Это практически каждый седьмой, кто не спрятал наличку под матрас. И самое интересное: более 67 % из них - женщины.

Вклады в национальной и иностранной валюте

Если сравнивать вклады в рублях и в валюте, то первых больше вдвое. Под 15,3 % годовых в рублях при инфляции в районе 6-7 % - это чистыми 8-9 % годовых.

В мире тренд на "дедолларизацию"

"Укрепление белорусского рубля связано с рядом факторов. Во-первых, особенности формирования валютного курса белорусского рубля: он привязан к валютной корзине, в которую входят российский рубль (доля 60 %), доллар США (доля 30 %) и китайский юань (10 %)", - отметил научный сотрудник Института экономики РАН Максим Бороденко.

В мире есть тренд на дедолларизацию. Страны стараются переходить в расчетах на национальные валюты, что автоматически снижает спрос на доллар США, из-за чего его курс также проседает. По курсу белорусского рубля добавлю, что в республике высокая ключевая ставка. ФРС держит ее на низком уровне, а Национальный банк Республики Беларусь - на сравнительно высоком, что также способствует укреплению курса белорусского рубля".

Белорусский зайчик против американской индейки

Те, кто безоговорочно следовали правилу "только доллар", сели в лужу. Логика, которая, может, и работала раньше, кажется, уже устарела. Мир меняется. Запад вцепился в гегемонию зубами, как старая собака в кость. Но реальность жестока: доля коллективного Запада в мировом ВВП по паритету покупательной способности скатилась к 28 % - это уровень, когда ты еще хвастаешься, но уже никто не боится. А Китай (ВВП 43,5 трлн долларов) и Индия (19,1 трлн долларов) растут. Санкции, которые должны были задушить Россию и Беларусь, ударили бумерангом по самим инициаторам. Российская экономика адаптировалась к новым условиям. Белорусский рубль, традиционно следующий за российским, ловит этот ветер. Цены на нефть на фоне напряжения вокруг Ормузского пролива еще не полностью отыгрались, но эффект придет. Инфляция на Западе жрет сбережения. И вот в этой драке слонов зайчик Беларуси неожиданно выигрывает забег у жирной индейки по имени "доллар".

Золотовалютные резервы Беларуси (март 2026 г.) - 16,4 млрд долларов. Они перекрыли планку почти в два раза! Физического золота в закромах почти на 8 млрд долларов - это больше, чем "наличной" валюты (5,8 млрд долларов).

Безотзывные рублевые депозиты выросли на 12,2 % только за последний квартал 2025-го. Люди чувствуют: это надежнее, чем прятать деньги в матрасе или в "вечнозеленом" долларе. Онлайн-вклады уже под 59 %. Молодежь 26-45 лет голосует смартфоном. А максимальная ставка по рублевым вкладам в апреле 2026 года - 15,3 %.

Вопрос, наверное, надо ставить не "почему рубль крепнет?", а "почему Запад до сих пор не понял, что его модель сломалась?". Мы видим, как мир выходит из-под опеки западного Минфина. Белорусский рубль оказался "железным зайчиком" - его пытались утопить, а он плавать научился. Нам говорили: "Крах за год", мы наблюдали "шесть лет роста". Нам твердили: "бегство капитала", мы видим "приток вкладчиков". Нам махали зеленой бумажкой, а мы взяли и накопили золота на 8 млрд долларов.