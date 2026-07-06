Почему доллар теряет позиции и какая валюта может стать альтернативой - мнение экономиста

Визит главы белорусского государства в Азию направлен в том числе на решение вопросов оплаты между различными странами во внутренних валютах, что укрепляет суверенитет и независимость.



По какой причине это сегодня является ключевой задачей относительно темы воздействия, например, Соединенных Штатов на своих партнеров, на Европейский союз, и в том числе попытка воздействия на Китай.

"Действительно, сегодня доллар является таким базовым инструментом для накопления, то есть где-то порядка 60 % всех бюджетных накоплений стран хранится в долларах США. Как альтернатива - это золото, золотовалютный резерв. То есть, к сожалению, тоже доллар, но более половины являются средствами международного платежа. Но этот тренд является негативным для Америки. Если порядка 25 лет назад это была цифра 75 %, то сейчас эта цифра приближается больше к 50-60 %. То есть, тренд ядерный. Так или иначе, инструмент отстаивания своих интересов, инструмент давления доллара является достаточно мощным инструментом в руках администрации США", - подчеркнул экономический аналитик Георгий Гриц.

Без этого финансового инструмента американская либеральная экономика уже стояла бы на грани дефолта - такова реальная роль доллара, заметил аналитик. Какова же альтернатива? Это либо появление совершенно новых валют, способных составить конкуренцию доллару США, либо укрепление существующих. И на сегодняшний день наиболее близким аналогом, безусловно, является юань.

"Исходя из статуса этой страны в мировой экономике, сегодня по паритету, по квест-способности, это страна номер один, и по номиналу страна номер два после США. Это страна номер один по внешнеэкономическому торговому потенциалу - это понятно. Сегодня отрицательное сальдо с точки зрения платежного баланса уже зашкаливает и близко к 1 трл долларов США с Евросоюзом, 500 млн долларов США. Поэтому, наверное, переиспользование юаня как платежного ресурса является в каком-то смысле альтернативой доминированию доллара", - высказал свое мнение Георгий Гриц.

Второе - это переход на национальные валюты, отметил гость студии. И в этом направлении есть два инструмента. Это ШОС и БРИКС в рамках этих региональных сообществ. Или прямые отношения. Последний визит главы государства в страны Юго-Восточной Азии - это новые наши рынки сбыта и новые надежные партнеры. И в основе этого сотрудничества лежит именно переход на расчеты во внутренних валютах.



С точки зрения платежного инструментария, это национальная платежная система, в отличие от SWIFT, которая контролирует G7 или более того США, у нас, в принципе, эти инструментарии есть и у Китая, и у России, и у Беларуси. "Притом я бы отметил, что белорусская страна и наш Национальный банк начали инициировать создание системы, опережая в этом Китай и Российскую Федерацию.



Многие тогда ерничали: зачем там Беларусь и Лукашенко что-то мудрит, у нас есть SWIFT. В итоге история нас рассудила", - подытожил экономист.