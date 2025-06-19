Почему райагросервисы были вынуждены перепрофилироваться под производство сельхозпродукции

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Дрибин (Могилевская область) - советское прошлое центра региона, где аккумулировалось все для помощи труженикам села. Ранее там могли делать сложный ремонт техники, реализовывать запчасти и удобрения, помогать руками во всех видах работ.

Сегодня о крупном помощнике для сельхозорганизации напоминает разве что название - ОАО "Дрибинрайагропромтехснаб". Сейчас вместо помощи другим, агросервис все чаще обращается на сторону за услугами для себя.

После ряда реорганизаций объединение полностью сменило свой технический профиль на производство продукции сельского хозяйства. Причину такого перехода называют в слабом положении дел в хозяйствах района. Услуги пришлось свести на нет из-за дыры в расчетах. Чтобы поправить положение, хозяйство передали в доверительное управление ГП "Горецкий элеватор".

Александр Нестеров, директор КУП "Горецкий элеватор":

"Степень износа в хозяйстве довольно высока, но ремонт осуществляется на базе мастерской ОАО "Дрибинрайагропромтехснаб", плюс часть техники чинится на "Горецком элеваторе" силами специалистов этого предприятия - слесарями, механиками. К слову, наш персонал на постоянной основе работает в хозяйстве Дрибина, потому что "Горецкий элеватор" имеет 650 га земель, плюс земли дрибинского райагросервиса".

Сегодня здесь выращивают озимые и яровые, заготавливают корма и обеспечивают мясо-молочную переработку региона сырьем. Им же зачастую рассчитываются за ремонты и восстановление техники.

"Из 118 районов на сегодняшний день 37 организаций агросервиса практически утратили свои функции по оказанию помощи сельхозорганизациям, поскольку в различное время по решениям райисполкомов к ним были присоединены сельскохозяйственные организации. Сейчас организации агросервиса стали крупными сельскохозяйственными организациями и занимаются выращиванием сельскохозяйственной продукции, а также животноводством. Сегодня крайне важно сохранить те, которые продолжают оказывать услуги сельскохозяйственным организациям по ремонту и восстановлению техники, по поставкам запчастей, оказанию транспортных и различных других услуг", - рассказал замначальника главного управления Комитета государственного контроля Беларуси Валерий Скрипкин.

Но только во время посевной в 2025 году в Беларуси было задействовано свыше 65 тыс. единиц различной техники. Даже если она новая, без техобслуживания не обойтись, а когда на местах слабая инженерная служба и недостаточная квалификация механизаторов и техника становится все сложнее, обеспечить ее бесперебойную работоспособность без агросервисов практически невозможно.

Райагросервис - это еще и возможность восстанавливать сельскохозяйственную технику и проводить ее ремонт. И сегодня, когда вопросы продовольственной безопасности стоят так остро во всем мире, поддержка аграриев является первоочередным вопросом. Поэтому впереди в Беларуси предстоит огромная работа по восстановлению таких организаций.