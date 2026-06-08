Почему торговать в рублях выгоднее, чем в долларах? Смотрите в проекте "Про деньги"

Показатель доли платежей в национальных валютах по итогам 2025 года равен 70 %. Это колоссальный рывок: почти в 2 раза за 6 лет.

Ранее больше половины выручки страны зависело от настроения банков в Нью-Йорке или Франкфурте. Доминирование доллара и системы SWIFT не было случайным стечением обстоятельств: это результат глобального проектирования, где благими намерениями была вымощена дорога к финансовому диктату.

Почему торговать в рублях, тенге или юанях сегодня выгоднее, чем в "резервных" валютах прошлого? И главное: как это влияет на стабильность цен в белорусских магазинах? Все о расчетах в национальных валютах смотрите в авторском проекте Александра Егорова "Про деньги" 9 июня в дневном и вечернем эфире в 13:20 и 19:30 на "Первом информационном".