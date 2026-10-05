Почему в Беларуси центр тяжести экономики смещается в сторону креативной индустрии

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Мировая экономика переходит от индустриальной модели к постиндустриальной, и центр тяжести валового продукта все сильнее смещается в сферу услуг. Для Беларуси это уже не теория, а вопрос выбора направлений, которые нужно развивать. Такое мнение высказала заведующая кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ Ирина Новикова в "Актуальном интервью".

"Сегодня мир меняется. Эту фразу используют все, но не все понимают, как этот мир меняется, когда мы говорим, что мы переходим от индустриальной экономики к постиндустриальной. Это свидетельство о том, что центр тяжести в структуре производимого валового продукта переносится на услуги", - отметила Ирина Новикова.

В Беларуси этот переход уже виден в структуре экономики. "У нас уже сейчас сфера услуг составляет где-то 50 % от валового продукта. Промышленность занимает чуть больше 30 %, а остальное приходится на сельское хозяйство. Но весь вопрос в том, какие услуги должны развиваться у нас", - подчеркнула она.

Одним из заданных приоритетов эксперт назвала туризм, и прежде всего агротуризм и культурный маршрут. "Это уже задано в программе социально-экономического развития, у нас должен развиваться туризм, прежде всего агротуризм. К нам любят приезжать. Посмотрите, сколько российских машин. Они явно приезжают на отдых. Мы по культуре, архитектуре, особенно средневековой, отличаемся от России, и поэтому туристы любят посмотреть на наш Несвижский замок, Мирский и др. Поэтому хочу отметить, что нужно сосредоточиться на том, чтобы реставрировать наши старые усадьбы, дома и так далее. Это наше достояние, на которое приезжают посмотреть туристы", - пояснила Ирина Новикова.

Отдельным спросом пользуется и санаторно-курортный отдых. "С другой стороны, любят нашу страну наши бывшие граждане из Израиля. Там жарко, они на сезон жары приезжают сюда отдыхать в наших санаториях. Именно санаторно-курортный отдых - важное направление", - сказала она.

На международном уровне, по ее оценке, страны уже ищут альтернативу бесконечному наращиванию заводов: "На саммите ШОС 2025 года поднимали вопрос о том, на каком секторе следует сосредоточить внимание странам-участицам. Посмотрите, Китай входит в ШОС, он практически мировая фабрика. И если страны построят еще один завод, куда продукцию сбывать? И там впервые заговорили о развитии такого сектора сферы услуг, как креативная индустрия".

quote Многие не знали, что это такое. Это все то, что связано с нематериальным активом. Например, создали прекрасную песню, какую-то программу, которую каждый хочет посмотреть. Это и блогерство, и программные продукты - все, что нематериальное, но приносит доход. Ирина Новикова

По ее мнению, Беларусь тоже будет постепенно смещаться в эту сторону, хотя правила еще предстоит донастроить. "Центр тяжести и у нас будет потихонечку смещаться вот в эту сферу. Сейчас и на блогерство обратили внимание. Блогер может зарабатывать много, но как с него налоги брать? Все-таки он находится на территории нашего государства, он должен платить налоги. Поэтому здесь много еще того, что требует развития, наработок. Но выхода у нас нет. Потому что, если говорить только о наращивании промышленной продукции, то мы будем сталкиваться с трудностями ее реализации", - заключила Ирина Новикова.