Почему в Европейском союзе все чаще говорят о голоде, объяснила аналитик

Продовольственная безопасность Беларуси полностью обеспечена. Об этом заявила аналитик центра политологии Института НАН нашей страны. Елизавета Глушкова подчеркнула, что в Беларуси продовольственную безопасность обеспечивает производство сельскохозяйственной продукции. И на сегодняшний день по многим показателям (а это и урожайность, и производство на душу населения, и соотношение цена-качество) мы превышаем мировые стандарты и опережаем наших соседей по странам СНГ.

"Сегодня идет активная пропаганда зеленой экономики, но вопрос, на кого работает эта зеленая экономика? Как раз таки на то, чтобы обеспечить чистое технологическое производство, которое идет в убыток той же продовольственной безопасности в Европейском союзе. Почему говорят о голоде именно там? Потому что за счет пропаганды, за счет идеи пренебрегаются настоящие ценности и потребности, которые есть у людей. Им не нужна пропаганда, им не нужна политика зеленой экономики. Им нужна еда, им нужно обеспечить просто базовыми потребностями, которые лежат в основе иерархии. Соответственно, вот это замещение понятий, замещение ценностей в Европейском союзе и приводит к ситуации, которую мы сегодня наблюдаем".