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Почему в Европейском союзе все чаще говорят о голоде, объяснила аналитик
Продовольственная безопасность Беларуси полностью обеспечена. Об этом заявила аналитик центра политологии Института НАН нашей страны. Елизавета Глушкова подчеркнула, что в Беларуси продовольственную безопасность обеспечивает производство сельскохозяйственной продукции. И на сегодняшний день по многим показателям (а это и урожайность, и производство на душу населения, и соотношение цена-качество) мы превышаем мировые стандарты и опережаем наших соседей по странам СНГ.
Беларуси голод в перспективе не грозит, чего не скажешь, например, о странах Европейского союза, где об интересах фермеров власти не думают.
Елизавета Глушакова, аналитик Центра политологии Института социологии НАН Беларуси:
"Сегодня идет активная пропаганда зеленой экономики, но вопрос, на кого работает эта зеленая экономика? Как раз таки на то, чтобы обеспечить чистое технологическое производство, которое идет в убыток той же продовольственной безопасности в Европейском союзе. Почему говорят о голоде именно там? Потому что за счет пропаганды, за счет идеи пренебрегаются настоящие ценности и потребности, которые есть у людей. Им не нужна пропаганда, им не нужна политика зеленой экономики. Им нужна еда, им нужно обеспечить просто базовыми потребностями, которые лежат в основе иерархии. Соответственно, вот это замещение понятий, замещение ценностей в Европейском союзе и приводит к ситуации, которую мы сегодня наблюдаем".
В начале этого года по странам ЕС прокатились массовые протесты фермеров, которые показали, что сектор сталкивается с серьезными проблемами. Еврокомиссия признает, что за 10 последних лет Евросоюз потерял 4 млн ферм, поэтому сектору жизненно необходима новая стратегия. Но какая, пока не придумали.
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