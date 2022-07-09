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Почему белорусские фермеры не выйдут на забастовку
Белорусы четко понимают, за счет чего мы можем жить и зарабатывать."Сегодня внешняя политика по реализации продуктов питания выстроилась за годы. Республика Беларусь на экспорте продуктов питания имеет более 7 млрд долларов. Мы экспортируем товары почти в 100 стран мира. Мы обеспечиваем на 100 % себя продовольствием и можем на этом зарабатывать. Сегодня важно четко понимать, в каком регионе какая структура должна быть и каким видом животноводства нужно заниматься, чтобы это было рентабельно", - таким мнением в проекте "Вопрос номер один" поделился губернатор Гомельской области Иван Крупко.
Иван Крупко, губернатор Гомельской области:
У нас нет излишек ископаемых, нет возможности продать природные ресурсы, но зато у нас есть земля, есть образованные люди, мы имеем возможность трудиться на своей земле и обеспечивать себя продуктами питания и зарабатывать, продавая в другие страны. Люди это понимают. У нас нет забастовок. У нас есть возможность нормально жить, получать хороший урожай и достойно воспитывать своих детей.
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