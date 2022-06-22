Почему Лукашенко 2022 назвал золотым годом, разобрались в "Простой экономике"

Сейчас нам, белорусам, важно понять, как жить и развиваться в условиях постоянного давления. Президент заверил: "У нас никогда не будет проблем с деньгами", но для этого нужно соблюдать ключевые принципы управления экономикой. Почему Президент 2022 назвал золотым годом? Что Запад заставит пойти на мир и отменить санкции?

Алексей Авдонин разложит скрытые взаимосвязи политики и экономики в авторской рубрике "Простая экономика".

Сегодня для нас, белорусов, важно понять, как жить и развиваться в условиях постоянного давления со стороны наших оппонентов. 21 июня Президент сделал важное утверждение для всех нас: "У нас никогда не будет проблем с деньгами".

Тема касалась рапса и животноводства, но в действительности этот новый мерч стал емким отражением ключевых принципов управления экономикой в условиях глобального экономического хаоса. Президент четко определил, что в этот золотой год нам нужны дешевые технологии, оперативность управленческих решений и дисциплина. При соблюдении таких принципов "…будут и результат, и прибыль". Давление будет нарастать, в этих условиях жизненно необходимо работать наперед, видеть будущее.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин считает, что недружественные страны ставят целью отрезать Россию и Беларусь от международной финансовой системы, затормозить развитие и ухудшить жизнь. В этих условиях нужно объединяться. Вот и 21 июня в Минске прошла встреча межправсовета стран ЕАЭС. Ключевые вопросы - это защита внутреннего продовольственного рынка, недопущение дефицита продукции, повышение кооперации и импортозамещения.

По данным ЕЭК, на Беларусь приходится около 50 % взаимной торговли продовольствием в ЕАЭС, что говорит о высокой эффективности нашей внешней торговли в условиях санкций. Мы компенсируем выпадающие рынки на другие - евразийские. Но нельзя останавливаться.

Успехи наши в противостоянии с Западам признают и зарубежные ученые. Так, бельгийский политолог Гилберт Докторов заявил, что "…Беларусь и Россия являются примером создания нового мирового порядка. Ранее не было никакой страны, кроме Китая, которая смогла бы противостоять санкциям. Сейчас Россия и Беларусь крепко стоят на своих ногах!".





19 июня наш глава правительства Роман Головченко указал, что "с вызовами коллективного Запада мы прекрасно справляемся", в том числе с вызовами инфляции.

Сейчас мы видим по комментариям к нашей рубрике, как сильно аудиторию волнует тема роста цен. Отвечаем! Со стороны профильных ведомств ведется плановая работа по недопущению эскалации инфляционных процессов. Так, в мае темп роста цен стал снижаться: только 0,2 %, в то время как в апреле интенсивность была на уровне 0,8 %.Число нарушений, связанных с необоснованным повышением цен, снизилось на 12 %.

15 июня МАРТ и ассоциация розничных сетей подписали соглашение о пролонгации предоставления социальных скидок в 10 % на 29 товарных групп.

А что же Запад? Такое ощущение, что санкционисты полностью забыли о своем народе - крупнейшие забастовки в Британии, Брюсселе, дикий рост цен, пустые полки, а они призывают народ потерпеть, немного не есть, немножко…. не жить. Ведь так западный народ "сплоченно" борется с Россией, Китаем и Беларусью. Смешно, не правда ли!

Вот и МИД Китая назвал США главным мучителем всех времен. Трагедией американского народа являются действия их элит. Вашингтон создает для всех вымышленный мир, который не учитывает интересы простых граждан.