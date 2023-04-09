Почему в Беларуси дешевеет топливо? Объясняет Дмитрий Крутой

Белорусский посол в России Дмитрий Крутой объяснил, почему цены на топливо в республике продолжает снижаться, начиная с марта этого 2023 года, пишетSputnik.



Концерн "Белнефтехим" 6 марта заявил, что цены на бензин и дизель будут снижены на одну копейку. В последующем изменения цен происходили каждую неделю, за это время топливо подешевело на пять копеек.



По словам дипломата, вопросом ценообразования на сырую нефть, которая поставляется в республику из России, занимаются сами компании. В случае разногласий белорусская сторона просит, чтобы финальное решение могла принять "некая смешанная совместная комиссия".



"Потому что нам, для Беларуси, важно держать ценовой паритет на уже готовые нефтепродукты в коридоре 10-15%. И вот те понижения цен на топливо, которые происходят сегодня в нашей стране, они именно в рамках этой политики ценовой балансировки между рынками двух стран. Ее важно не упустить, она, по сути, ведется в еженедельном режиме", - пояснил Крутой.



Фото:pixabay.com