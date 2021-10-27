Почему в Германии снизилась деловая активность

Сбои в цепочках поставок ударили по Германии, сдерживая деловую активность в крупнейшей экономике Европы. На фоне растущего потребительского спроса сбои в поставках ограничили предложение на все - от масла до компьютерных комплектующих. Наиболее сильно на производителях сказался дефицит чипов, по причине которого представители автомобильной отрасли выпустили меньше автомобилей, чем планировали. Кроме того, покупательная способность в Германии снизилась из-за роста инфляции.