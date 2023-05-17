Почему в магазинах свой урожай даже весной и на сколько еще хватит продуктов для обеспечения населения

Стабфонды позволяют обеспечить белорусов своей продукцией даже весной, еще и сохранить урожай для торговли. Эти стабфонды ежегодно формируют по осени, исходя из потребностей страны. В 2022 году их заполнили почти на треть больше, чем годом ранее. О том, что на наших столах должно быть все свое, не раз говорил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Тем более, наши аграрии не раз доказывали, что это несложно.

Другое дело, что в межсезонье свой продукт не всегда можно было найти в магазинах. Однако МАРТ заверяет: в 2023 году потребитель остался доволен. Ольга Анищенко отправилась в стабфонды и магазины, чтобы узнать, есть ли наши овощи и фрукты в закромах и на прилавках.

Стабфонды - это обязательное звено в цепочке поставок продукции от поля до прилавка. Все, что собрано по осени, нужно где-то хранить зимой и весной. Если мы хотим как раз сейчас белорусское яблоко, лук или картофель, задача стабфондов этим обеспечить, чтобы запасов хватило буквально до нового урожая. А в торговле в итоге было все свое и не втридорога, как это случается с привозным импортом.

Без малого 300 га земли. Это нам кажется - ни конца, ни края. А по меркам агробизнеса, эдакий середнячок, рассуждает фермер Владимир Крапивка. При таком масштабе в его полях в Смолевичском районе, а сейчас еще и в хранилищах, есть все. "Картофель, капуста, морковь, свекла, лук… И такого не было никогда, чтобы я сказал, что чего-то у меня нет," - говорит Владимир Крапивка, руководитель КФХ "Дружба и К".





Погода, правда, сюрпризов подкинула. Так что на ранние овощи с такой-то весной, по словам фермера, рассчитывать не стоит. Картошки в июне точно не жди, а значит, прошлогодний урожай еще сгодится. Сейчас сортируют поздний картофель, хранилища позволят продлить сроки продаж еще на месяц. По соседству здесь и капуста. Желающих купить - пруд пруди, но сначала все по договору.

Мы не продаем. Держим для своих покупателей, которые работают с нами по договорам, чтобы их не подставить. До 1 июля всем нашим потребителям капусты хватит, здесь больше 300 т. Владимир Крапивка, руководитель КФХ "Дружба и К"

Четкая договорная система - мечта каждого фермера. Чтобы торговля, раз обещала, выкупила все объемы овощей и фруктов. При должных, конечно, наружности и содержании. Фермер Крапивка рассказал, что среди его покупателей только надежные клиенты, проверенные временем. Сказали, значит, товар заберут. Излишки в межсезонье тоже бывают. И даже сейчас они есть, пусть и немного. Но аграрный бизнес - дело рисковое. А вообще, идея, бесспорно, благородная, когда все свое, уверен фермер. Это забота и о стране, и главное - о людях.

Свой производитель - это своя экономика. А чужое - удар по государству. Я всегда беру белорусское - семена, технику и другое. Владимир Крапивка, руководитель КФХ "Дружба и К"

И главное ведь, что своего в достатке. По крайней мере, хранилища не подведут, даже если новый урожай явно запаздывает.

Самое крупное овощехранилище в Европе (кладовая для сохранности второго хлеба) - гордость хозяйства "Диана" на Шкловщине. Просторные боксы, климатконтроль, специальные лампы от наших ученых, которые гарантируют, что зеленым картофель точно не будет. Словом, технологии позволят торговать вплоть до июля. Аграрии уверяют, что хватит всем: и крахмальным заводам, и обычному потребителю, и на экспорт.

Ретейлеры сработали хорошо, продукция бесперебойно поставлялась в торговые сети. Если и возникали какие-то вопросы по работе стабфондов, население этого все равно не заметило. Так, выборка стабфондов в этом году составила более 90 %. Владимир Гракун, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, напомнил о задаче: все межсезонье население должно обеспечиваться своими продуктами. Похоже, результатом он доволен.

"Лук и капуста лежат в магазинах, но уже закончился межсезонный период, они до сих пор продаются. О чем это говорит? Что продукция востребована, качественная, потребитель выбирает именно белорусское, доверяя нашему отечественному производителю", - сделал вывод Алексей Богданов.





И в этом заслуга новой системы стабфондов. Объемы рассчитали под полную потребность розницы и организаций бюджетного сектора. А чтобы никто не пошел на попятную, подошли радикально. Теперь у поставщика и торговли строгие договорные отношения.

Мы специально ввели новый тип договора, где прописали ответственность для торговых организаций по выборке продукции, а для производителей - обязательства поставить ее качественной, по хорошей, выгодной цене. С учетом такого контроля работы в договорной системе удалось "поженить", говоря простым языком, обратно торговлю и отечественного производителя. Поскольку раньше производителю было выгоднее на экспорт отправить, не надо было думать, как в сеть поставить, соблюсти требования ГОСТов и т. д. а торговле было выгоднее, может, покупать импортное. Сегодня ситуация кардинально изменилась. Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси