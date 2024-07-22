Почему важно не почивать на лаврах и что с рынками для наших товаров? Подробности совещания у Президента

Не почивать на лаврах, а работать активнее. Именно такой ориентир задал Президент промышленникам. На совещании во Дворце Независимости (вслед за сельским хозяйством) 22 июля обсудили положение дел в отрасли и перспективы.

Да, ситуация складывается неплохо, но это не повод расслабляться. Александр Лукашенко подчеркнул: все умеем делать! Главное сегодня - продать. Спрос на внешних рынках, как и покупатели, есть. Здесь важно рассчитывать не только на наших традиционных партнеров, Россию и Китай, но интенсивнее работать на дальней дуге - в Африке, в Латинской Америке и не только.

Обсудили и пути решения проблемных моментов (не все предприятия работают гладко) и работу над инвестпроектами, которые позволят укрепить технологический суверенитет. Подробности в репортаже Натальи Бреус.

Если прошлая рабочая неделя завершалась глобальным разговором о сельском хозяйстве, еще "не остыло", то нынешняя начинается с не менее "горячих" вопросов промышленности. Обсудить положение дел в этой сфере договаривались в конце июня после назначения нового министра. По поручению Президента формат расширяют с доклада до совещания с участием руководителей некоторых важных предприятий - от "Атланта" и "Интеграла" до МАЗа, Бобруйскагромаша и Белджи.

Судя по той информации, которая у меня на столе, ситуация в целом складывается неплохо. Это вовсе не повод, чтобы почивать на лаврах и думать, что мы уже все сделали. Расслабляться ни в коем случае нельзя. Все поставленные задачи по производству и реализации продукции должны быть выполнены. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Назначенному министру промышленности долго раскачиваться не дали, впрочем, и человек в ведомстве не новый. В его докладе сдержанный оптимизм и позитив. Несмотря на внешнее давление, в последние три года белорусская промышленность не сбавила производство, наоборот, плюс вышла на рекордный экспорт. Из серии нас "душат", а мы крепчаем. Тенденции года нынешнего тоже радуют.

"При консервативном сценарии развития промышленности мы прогнозируем по итогам 2024 года положительные темпы роста и планируем выйти на объем производства более 31,6 млрд рублей. Также ожидаются положительные результаты по экспорту в объеме 102,5 %. Это минимальные цифры, - заметил министр промышленности Беларуси Александр Ефимов. - Есть определенные резервы, и Министерство промышленности вместе с нашими промышленными предприятиями будет использовать максимально резервы для того, чтобы еще больше улучшить эти показатели. К 2030 году мы планируем до 30 % всех экспортных поставок организовать в страны дальней дуги".

Работа не по накатанной, а это, как правило, значит "гони в Россию", конечно, выход из зоны комфорта для продажников. Но все-таки эффективность оценивается не потому, сколько сошло с конвейера, а по тому, сколько денег вернулось на завод. Главная цель, сказал Президент, диверсификация экспорта.

Мы все умеем делать, но главное - продать. Спрос на нашу продукцию есть. Государства, которые готовы покупать нашу продукцию, также имеются. Наши основные два партнера - Россия и Китай. Это наши традиционные партнеры. Это наш "якорь". Мы заякорились. И если кто-то думает, что "вот мы уйдем из России и Китая, завтра нас примут с распростертыми руками" - чепуха полная. Да, мы небольшая экспортная экономика. Но надо понимать, что это миллиарды долларов. Конкуренция серьезная, и с нашими товарами нас нигде никто особо не ждет. Поэтому Россия и Китай, особенно Россия, - это наш традиционный рынок. Экономика - тут никуда не денешься. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Глава государства отметил, что Беларусь успешно развивает отношения и с другими дружественными странами, не теряются контакты с Европейским союзом. "Это наши соседи - Европейский союз. С ними надо найти пути сотрудничества. Если им надо что-то купить, а нам надо продать у них на рынке - это обоюдовыгодный интерес, - обратил внимание Президент. - Как бы политики ни пытались возвести барьеры, если бизнесу надо, он найдет пути для того, чтобы пробиться на те или иные рынки. Мы договаривались о том, что яйца в одну корзину класть ни в коем случае нельзя. Чем больше корзин, тем лучше. Поэтому вырисовалась дальняя дуга".

Свою дальнюю дугу Минск вырисовывает не первый день. Например, заметно активизировались контакты с Африкой, Беларусь никогда не игнорировала континент. Заходила с Египта и постепенно продвигались дальше. Но ощутимо все сдвинулось после личных визитов Президента в Зимбабве и Экваториальную Гвинею. Сегодня даже скептики соглашаются - будущее и за Африкой.

Мозамбик больше, чем Зимбабве, нуждается в нас, и это я знаю точно. И Президент Зимбабве (у них добрые отношения с руководством Мозамбика) обещал мне и делает все для того, чтобы устроить нам нормальную работу в Мозамбике. Таким образом, мы прямо из Мозамбика и их портов можем сотрудничать с Зимбабве. Им надо все. Они нас знают, они нас ценят и готовы с нами работать. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

На западном побережье Африки у Беларуси тоже есть партнеры, например, Экваториальная Гвинея и Нигерия. Не так давно, кстати, Александр Лукашенко провел встречу с первой леди Нигерии. Эта страна очень заинтересована развивать отношения с Беларусью. "Она мне рассказывала, что их очень интересует Беларусь. "Почему? - я спрашиваю. - Много же стран". - "Нет, мы знаем, что такое колониализм. Мы хотим сотрудничать с равными. Вы показали себя в Африке хорошо, начиная с Египта, еще тогда". Она приехала и мне рассказывает: "Мы хотим то, мы хотим это". Но это 220 миллионов человек, - заметил глава государства. - В Экваториальной Гвинее прямо говорят: Приезжайте, вот что вам надо - берите, работайте, как хотите".

"Кения - восток Африки. Прекрасные у меня отношения с Президентом. Говорят, "вот они там проамериканские"... Они свою страну хотят развивать. Тоже: "Приезжайте, мы хотим это, это, это". Огромная страна, им надо все", - рассказал глава государства о партнерах в восточной и северной частях Африки.

Хорошо знают Беларусь и на Ближнем Востоке. "Нас знают в Израиле, у нас блестящие отношения с Сирией (война когда-то закончится, да и сейчас им жить надо) и с другими государствами", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Недавно мы в рамках ШОС встречались с руководством Пакистана - ждут. Там опять пришли к власти наши люди, с которыми мы добрые отношения имеем. Очень просили меня туда приехать. Огромная страна, более 200 миллионов человек. Ядерная держава. Им надо накормить народ. Как мне первая леди Нигерии говорит: "Мы хотим с мужем остаться в истории, накормив народ". Так это наша тема. Это и большой кусок промышленности, и наш опыт развития в сельском хозяйстве", - отметил Президент.

Среди намеченных планов активизировать отношения и с Индией. Это одна из задач нового министра иностранных дел. А вообще за каждым направлением закреплен свой, как сказал Президент, "уполномоченный". Помимо послов, в России это глава президентской администрации Крутой по старой памяти. Китай - за первым вице-премьером Снопковым, Латинская Америка - за правительством в целом и за Головченко в частности. Правительственная делегация как раз вернулась оттуда из командировки.

Непочатый край работы в Латинской Америке

"Хорошо, что вы этот замысел реализовали: Венесуэла, Никарагуа, Куба. Имейте в виду, они хотят развиваться. Вы видели, что там непочатый край работы. И они друг с другом это все обсуждают: "А, белорусы приехали в Никарагуа. И мы хотим, и мы хотим, чтобы приехали". Отношение к нам там неплохое. Это богатейшие страны, без них Соединенные Штаты Америки не обойдутся. Поэтому они начинают выстраивать отношения с Венесуэлой. Это для нас хорошо", - сказал белорусский лидер.

Глава государства не стал отрицать, что в сотрудничестве со странами Африки и Латинской Америки есть свои проблемы. Однако, по его словам, они преодолимы и всегда можно найти пути решения.

"У нас интерес и возможности не только в России, но и в Китае. И по этому всему периметру. Нам надо, может, не пробиваться, а более активными быть в направлении Бразилии. Огромная страна (свыше 200 миллионов человек), влиятельна в политическом отношении, и им надо то, что мы хотим продать. Дальняя дуга определена", - отметил Президент.

Бонусы от вступления Беларуси в ШОС

Вступление Беларуси в ШОС открывает новые возможности. Предприятиям грех не использовать такой политический расклад в своих экономических интересах.

ШОС для меня - это прежде всего экономика. На этой площадке основные наши партнеры, я могу встретиться и переговорить с любыми. Это дополнительное окно в эти страны. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

То, что белорусы приходят в страны дальней дуги и не только работать вдолгую, без слов говорит наш подход. Когда не только продаем, но и создаем сервисные центры. Это тактика, сигнал для покупателя - мы не обманем и всегда рядом.

"Это беда, что мы продаем продукцию куда-то, не создавая сервисные центры. Ну, завтра трактор вышел из строя, куда им обратиться? И обучение. Мы это отработали на примере Венесуэлы. Мы будем сборочные производства, локализацию создавать, но людей надо научить. Пожалуйста, приезжайте на конвейер МТЗ, походите, гайки покрутите, посмотрите, из каких частей состоит этот трактор. Обучение и сервисные центры, а потом локализация, создание собственных производств - это уникальная возможность прийти в дальние регионы всерьез и надолго. Тем более у них есть что предложить белорусам", - резюмировал Александр Лукашенко.

Примерно в такой логике и выстраивает свою работу Минский автомобильный. Глава завода как раз из дальней дуги - из Никарагуа - с контрактами по технике. Для предприятия это станет новой точкой роста. Ну а на российском рынке выдерживать конкуренцию с местными и китайскими производителями сегодня очень непросто.

Машина или автобус продаются один раз. А второй раз приходят, когда работает сервисная поддержка. Поэтому у нас реализуется целая программа и во всех точках, где мы продаем технику, у нас строятся сервисные центры. Также рассматриваем реализацию 3-4 перспективных точек, где будем развивать сотрудничество. Валерий Иванкович, гендиректор ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ"

Не упустить внутренний рынок

Отдельная тема - работа на внутреннем рынке. Здесь важно не упустить свое, не отдать его без боя конкурентам. Задача правительства - блюсти баланс.

"Мы должны защищать разумно собственный рынок. Конечно, мы можем закрыться за одни сутки, но и от нас закроются за одни сутки. Такая наша судьба, что у нас производится все то, что в мире производят в большом количестве. Поэтому просто так защищать свой рынок, закрыться на границе и никого не пустить не получится. Надо действовать разумно. Для этого у нас есть правительство, чтобы помогало промышленным предприятиям работать", - отметил Президент.

Это совещание Президент собрал не для того, чтобы радоваться успехам отечественных промышленников. Хватает и проблем. Ведь если покупатель голосует рублем не за белорусский товар, значит, могут быть вопросы и по цене, и по качеству, и по маркетинговой политике, и по активности продаж. Порой даже продать полдела, важно получить деньги на счета.

Еще один проблемный вопрос с возвратом внешней просроченной дебиторской задолженности, которая, как и в прошлом году, продолжает расти. Хочу директоров предупредить: это тюрьма. Потому что при таком раскладе вы просите еще и дешевые кредиты под "оборотку", и реструктуризацию долгов. То есть опять надеетесь, что государство из собственного кармана вам что-то даст и на другие льготы и преференции (тоже надеетесь. - Прим.). В очередной раз повторяю: должна быть жесткая дисциплина расчетов. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Работа с Россией по импортозамещению

Жесткое внешнее давление подтолкнуло Беларусь и Россию усиливать работу по импортозамещению. На будущее это гарантия технологического суверенитета и развитие для Союзного государства. И время только подтверждает, что здесь многое можем сами.

"Мне пообещал Путин эти кредиты, он их выдает. Договорились, что под проекты, которые будут интересовать не только Беларусь, но и Россию. Наверное, они правильно ставят условие: "Ребята, давайте совместные проекты - мы вам дадим деньги". Нормально. Как здесь?" - поинтересовался глава государства.

С Российской Федерацией двумя минпромами уже утверждены 27 паспортов перспективных инвестиционных, интеграционных проектов. Общий объем инвестиций там превысит 165 млрд российских рублей. Выборка ресурсов идет активно, все проекты в высокой стадии реализации. По итогам 2026 года буквально все 27 проектов будут выходить на проектные мощности. Поскольку у нас уже выбран тот лимит, о котором договаривались наши президенты, в настоящий момент мы проводим работу по увеличению кредитной линии еще на порядка 100 млрд российских рублей. Проекты есть. Они уже предварительно согласованы с Минпромторгом России. Александр Ефимов, министр промышленности Беларуси

Бобруйскагромаш работает над созданием новых видов техники

На этом совещании обсуждали конкретику по каждому предприятию, где есть проблемы. Ключевые решения по ним приняты. Не без сложностей было на Бобруйскагромаше, но жизнь налаживается.

"На нашем предприятии обстановка стабилизируется, мы наращиваем экспортные поставки. На сегодняшний день у нас есть все для того, чтобы завершить год с темпом роста не менее 105 %. Поэтому развиваемся дальше. Мы плотно работаем над теми задачами, которые стояли по качеству. В том числе работаем над созданием новых видов техники", - отметил гендиректор ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" Олег Корсак.

В своей стратегии развития Минпром будет опираться на три "И" - инвестиции, инновации и импортозамещение.

Наши резервы - это диверсификация продуктовой линейки. Это создание новых востребованных видов товаров. Мы эту работу активно проводим, и в ближайшее время, если брать период до 2030 года, мы планируем создать более 2 тыс. новых видов товаров. В науку в ближайшие годы планируем инвестировать сумму более 1,5 млрд рублей. Таким образом, мы получим совершенно новые товары, которые будут востребованы в первую очередь на экспортных рынках сбыта. Вторым резервом у нас является развитие мощностей предприятий. Александр Ефимов, министр промышленности Беларуси