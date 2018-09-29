Почетное консульство Беларуси открылось в Лозанне

Все новые пути взаимодействия открываются между Беларусью и Швейцарией. Почетное консульство нашей страны открылось в Лозанне. Это первое наше представительство во французской части Швейцарии. Еще одно работает только в Цюрихе. Наше консульство возглавил швейцарский бизнесмен и гендиректор хоккейного клуба "Ред Айс" Андрей Нажескин. Как он отметил в интервью нашему телеканалу, открытие почетного консульства - это шаг в развитии белорусско-швейцарского сотрудничества во всех сферах, и в первую очередь - в экономике, создании совместных проектов. Также консульство будет оказывать помощь и поддержку белорусам в этом регионе Швейцарии и всем, кто готов приехать в нашу страну как турист или с деловой миссией.