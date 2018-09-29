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Почетное консульство Беларуси открылось в Лозанне

Все новые пути взаимодействия открываются между Беларусью и Швейцарией. Почетное консульство нашей страны открылось в Лозанне. Это первое наше представительство во французской части Швейцарии. Еще одно работает только в Цюрихе. Наше консульство возглавил швейцарский бизнесмен и гендиректор хоккейного клуба "Ред Айс" Андрей Нажескин. Как он отметил в интервью нашему телеканалу, открытие почетного консульства - это шаг в развитии белорусско-швейцарского сотрудничества во всех сферах, и в первую очередь - в экономике, создании совместных проектов. Также консульство будет оказывать помощь и поддержку белорусам в этом регионе Швейцарии и всем, кто готов приехать в нашу страну как турист или с деловой миссией.

В этом году белорусский экспорт в Швейцарию растет. Темп за полугодие - более 20%. Появляются новые позиции. Причем четверть от наших продаж - это высокотехнологичные товары, превалирует рентгеновское оборудование. В целом за 6 месяцев года двухсторонний товарооборот - 15 с половиной миллионов долларов. Сегодня Швейцария и Беларусь интересны друг другу по обмену опытом в законодательной базе и использовании на практике технологий блокчейна.

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