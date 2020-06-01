Почти два миллиарда человек могут остаться без работы к концу 2020 года или перейти на неполную занятость, при этом в ближайшие 2-3 месяца работу может потерять каждый шестой житель Земли, уровень безработицы в общемировом масштабе превысит 17 %. Таковы последствия коронавируса, о которых предупреждает международная консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG).



Самые тяжелые потери понесут непродовольственный ретейл, обрабатывающая промышленность, гостиничный и ресторанный бизнес, туризм и строительная отрасль. Равновесие можно ожидать только к концу 2020 года.



