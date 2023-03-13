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Почти каждый второй житель планеты считает, что доллар утратит лидерство
Почти половина населения планеты, а именно 47 %, ожидает, что в ближайшие 25 лет доллар перестанет быть ведущей валютой мира. Глобальный опрос провели исследовательские компании, входящие в международную ассоциацию Gallup International. Анализ охватил 64 крупнейшие страны мира, включая Индию, США, Индонезию, Пакистан. Всего исследователи опросили 61 тысячу человек. Прекращения гегемонии доллара больше всего ждут в странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки.
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