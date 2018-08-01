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Почти половина дорог в столичном регионе требует модернизации и реконструкции
Из 16 тысяч километров дорог в столичном регионе почти половина требует модернизации и реконструкции. Эту цифру озвучил глава Миноблисполкома Анатолий Исаченко накануне в проекте "Разговор у Президента". Качественные и безопасные дороги до райцентров, предприятий АПК и социальных объектов - это поручение Президента. Спустя полгода реализации программы дорожники столкнулись с объективными сложностями. Это огромный объем работ, нехватка и износ дорожной техники. Впрочем, программа рассчитана на три года, и, как заверил Анатолий Исаченко, поручение Главы государства будет выполнено.
Всего на приведение региональных дорог Минской области в порядок до 2020 года не хватает порядка 800 миллионов рублей. Дефицит можно будет сократить за счет белорусских технологий по укладке бетонных покрытий и отечественных материалов.
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