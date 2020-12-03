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Почти все население через 2 года получит доступ к 4G
Почти все население Беларуси к концу 2022 года получит доступ к сети 4G. Об этом рассказали в Министерстве связи и информатизации. По итогам третьего квартала охват населения такой услугой превысил 89 %. При этом в Гомельской области этот показатель уже 100 %. Теперь предстоит расширить сеть на Могилевщине. Что касается ситуации в мире, количество домохозяйств, имеющих доступ в интернет, составляет 57 %. При этом наблюдается большая разница между городской и сельской местностью.
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