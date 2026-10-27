Осенний агросезон в Беларуси удивляет не только объемами, но и экзотикой. На полях под Молодечно завершается сбор фундука. Это самая крупная ореховая плантация в стране, и занимает она 100 га. Урожайность этого сезона еще предстоит оценить, в прошлом же только в торговые сети поставили 15 т свежего ореха.

Сад заложили 8 лет назад, в нем преимущественно 2 сорта фундука: "Каталонский" и "Косфорд". Белорусский климат и урожайная земля раскрыли весь потенциал ореховой пользы.

От свежих орехов к полноценному кондитерскому бренду. Сейчас на предприятии в Молодечненском районе функционирует комплексная линия по первичной переработке фундука, где орехи моют и чистят. Следующий стратегический этап - запуск глубокого производства. Вскоре здесь начнут выпускать готовую продукцию: от обжаренных ядер до пасты из фундука.