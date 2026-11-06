Под Молодечно завершают сбор урожая на крупнейшей в Беларуси плантации фундука

На полях под Молодечно завершается сбор фундука. Это самая крупная ореховая плантация в Беларуси и занимает она 100 гектаров. Урожайность этого сезона еще предстоит оценить, в прошлом же только в торговые сети поставили 15 тонн свежего ореха. К слову, сад заложили 8 лет назад, в нем выращивают преимущественно два сорта фундука: "каталонский" и "косворд".

Алексей Мартинкевич знает возраст буквально каждого деревца в живописной ореховой роще. Восемь лет назад он рискнул создать экзотическое фермерское хозяйство. Тогда мало кто верил, что южная культура выдержит белорусскую зиму. Но характер у руководителя оказался под стать плодам - крепким. Смелый ореховый стартап прижился.

Алексей Мартинкевич, директор фермерского хозяйства: "Переехали с семьей - с женой и детьми. Живем в 10 км от сада. И сейчас здесь работают родственники - мои сестры, жена, средняя дочка. В общем, сейчас у нас уже такая семейная история".

Белорусский климат и плодородная земля раскрыли максимальный потенциал пользы ореха. Урожайность в 2026 году - 800 кг с гектара. В отличие от Италии, Азербайджана, Грузии и Турции только в Беларуси можно попробовать фреш-орех. Он не похож на сушеный фундук из магазина. Наш более сладкий и мягкий. Хранится в прохладе до мая. Свежее решение ореховому импортозамещению.

"Мы отправляли даже экспериментальную партию в Италию в свое время. И лаборатория показала, что в белорусском орехе содержится больше аминокислот, он более сладкий. Основной у нас "каталонский" сорт. Его у нас где-то около 80 % на плантации", - рассказал Алексей Мартинкевич.

С фундучных плантаций собирают и научный урожай. На территории фермерского хозяйства проходят семинары с участием экспертов. Опытным путем оценивают перспективу отечественных селекционных гибридов и сортов. Это "алал", "аркадий" и "яшма". В питомнике успешно осваивают передовые технологии выращивания саженцев.

Марина Коржиневская, садовод фермерского хозяйства: "Смотрим по корням, смотрим по росту, чтобы был рост больше 80 см и чтобы корень был красивый. И делаем первый, второй сорт на куст. Связываем их ниточкой по 10 штучек".

Екатерина Мартинкевич, сотрудница фермерского хозяйства: "В этом году наши саженцы были отправлены в Армению. По прошлому году у нас где-то около 40 тыс. саженцев было продано. В этом году договоры заключены чуть больше чем на 60 тыс. саженцев".

Плантация в Молодечненском районе стала еще и популярным местом для экотуризма. По выходным здесь многолюдно: главный интерактив - собрать свой килограмм свежего фундука.

Элина Мартинкевич, сотрудница фермерского хозяйства: "На первый сбор приехало около 500 человек. Мы были очень удивлены, что это как-то популяризировалось. Люди стали и орехи собирать, и приезжать с семьями, с друзьями. Кто-то просто пообщаться, кто-то видел в Инстаграме и захотел приехать. Поэтому приезжают, наверное, больше на экскурсию, провести хорошо время на природе и посмотреть на первый промышленный сад фундука в Беларуси".

Возможно, эта геолокация появится и на карте промышленного туризма страны. Фермерское хозяйство активно наращивает производственные масштабы.

От свежего урожая - к полноценному кондитерскому бренду. Сейчас на предприятии функционирует комплексная линия по первичной переработке фундука, где урожай чистят и сушат. Следующий стратегический этап - запуск глубокого производства. Вскоре здесь начнут выпускать готовую продукцию: от обжаренных ядер до ореховой пасты.