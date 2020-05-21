Под Борисовом запустили пеллетный завод

Выпустить востребованный за рубежом продукт, получить прибыль в валюте, создать новые рабочие места - и все это благодаря низкосортному сырью! Звучит слегка фантастично, но именно по такому принципу будут работать заводы по производству топливных пеллетов. Об эффективности и необходимости таких предприятий Глава государства говорил неоднократно. Минлесхозу была поставлена задача - использовать весь древесный ресурс, в том числе и низкокачественный. Ежегодный объем потребления продукта на международном рынке - свыше 40 миллионов тонн. Совсем скоро в Беларуси появятся шесть таких заводов с годовой мощностью более 150 000 тонн, что принесет стране около 20 миллионов долларов прибыли. Один из таких заводов сегодня открылся под Борисовом. Никита Дементьев побывал на открытии нового производства.



Здесь на площадке около двух тысяч кубометров древесины. 60 % из них пойдут на пиломатериалы. Остальные 40 - это вот такая щепа - вторсырье. Деревообрабатывающие предприятия столкнулись либо со складированием маловостребованного материала, либо расходами на его обработку для дальнейшего полезного использования. Выход нашли в производстве топливных пеллетов - по тысяче тонн горючих гранул в год. По 4 тонны каждый час.



Из операторской кабины Николай Самстыко следит за всем процессом производства. К нюансам новой работы привык, в перерабатывающей отрасли уже более 20 лет. Несмотря на автоматизированность, без людей никуда, поэтому на заводе команда из 12 специалистов.







9 месяцев дали подрядчикам на возведение полноценного производства. Справились за шесть. Впрочем, гнались не за сроками, а за качеством и прибылью. Четыре из шести пеллетных заводов уже функционируют: Кличев, Новогрудок, Пружаны и вот сегодня Борисов. В ближайшее время красную ленточку перережут в Житковичах и Мозыре. Полная загруженность этих предприятий вовлечет дополнительно в переработку до 350 000 кубометров низкокачественной древесины, а продажа вторсырья в виде пеллетов принесет около 20 миллионов долларов.



