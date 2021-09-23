Богатый урожай яблок планируют собрать в фермерском хозяйстве под Молодечно

Время наливного урожая. У садоводов начался яблочный сезон. Несмотря на все условия погоды - холодную весну и рекордно горячее лето - румяный улов в этом году богатый. Например, в фермерском хозяйстве под Молодечно он в два раза больше, чем в прошлом году. С100 гектаров планируют собрать 1000 тонн яблок.



Уборку яблок начинают с самых ранних сортов - таких, как "белый налив", " лучистый" "и "солнышко". Кстати, самые урожайные - "белорусский сладкий" и "артель". Урожай садовники поставляют как в отечественные магазины, так и отправляют на экспорт. Среди основных покупателей - Россия.



