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Богатый урожай яблок планируют собрать в фермерском хозяйстве под Молодечно
Время наливного урожая. У садоводов начался яблочный сезон. Несмотря на все условия погоды - холодную весну и рекордно горячее лето - румяный улов в этом году богатый. Например, в фермерском хозяйстве под Молодечно он в два раза больше, чем в прошлом году. С100 гектаров планируют собрать 1000 тонн яблок.
Уборку яблок начинают с самых ранних сортов - таких, как "белый налив", " лучистый" "и "солнышко". Кстати, самые урожайные - "белорусский сладкий" и "артель". Урожай садовники поставляют как в отечественные магазины, так и отправляют на экспорт. Среди основных покупателей - Россия.
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