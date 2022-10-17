Поддержка бизнеса в Беларуси: Банк развития увеличил в 1,5 раза кредитные ресурсы для МСП

Банк развития увеличил в полтора раза кредитные ресурсы для субъектов малого и среднего бизнеса. В рамках финансирования по "широкой" продуктовой линейке осуществляется целевая поддержка стартап-компаний, экологических, импортозамещающих и экспортно ориентированных проектов. Кроме того, получателями средств будут предприятия промышленности, сельского, лесного и рыбного хозяйства, а также бизнеса в регионах страны, которые отстают по уровню социально-экономического развития.