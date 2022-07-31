Подъем с восходом солнца, обед в поле и 12 часов за рулем - какой он, рабочий день механизатора во время уборочной кампании

По 12 часов за рулем иногда и на палящем солнце. Герои сегодняшнего дня - аграрии, которые трудятся ради продовольственной безопасности страны. В горячий сезон жатвы механизаторы работают практически без выходных и почти не видят свои семьи. Но понимают, какая ответственность лежит на их плечах.



В Брестском районе уборочная началась негладко: сначала там прошли дожди, а затем поля накрыла засуха. Но несмотря на это, удалось добиться хорошей урожайности, в том числе благодаря слаженной команде комбайнеров.



Один день с механизатором в поле провела наша съемочная группа и Мария Тройнич.



Андрей встречает нас у порога, только сразу предупреждает, что надо вести себя тихо: в доме все еще спят.Своих маленьких дочек он видит только вечером: когда уходит на работу, все домашние еще спят. Завтрак на рассвете - время настроиться на новый трудовой день. Андрей работает механизатором. Понимает, во время уборочной кампании на счету каждая минута.



Андрей говорит, что собирается утром быстро, чтобы все успеть. Чай, кофе и быстренько на работу.

Перед стартом работы в поле обязательная проверка техники

В хозяйстве "Агро-сад "Рассвет" комбайны готовят еще с вечера. По словам Андрея, к своей машине особое отношение. Когда проводишь за рулем по 12 часов в день, начинаешь чувствовать себя одним целым с техникой.

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Андрей Демянюк, механизатор ОАО "Агро-сад "Рассвет":

Урожай, который так старательно растили с весны, убирают бережно. Чтобы ни одно зерно не упало мимо закромов, комбайн проверяют на потери. Для этого поле накрывают специальным полотном и выпускают на него машину. Съемочной группе продемонстрировали процесс. Зерен на полотне нет, следовательно - нет и потерь.

Чтобы получить от земли хорошую отдачу, нужно учесть все погодные нюансы. Пока урожайность радует. На этом поле, например, с гектара снимают по 60 центнеров.

Олег Циолта, главный агроном ОАО "Агро-сад "Рассвет":

На плечах механизаторов сейчас самая ответственная задача. Андрей Демянюк это знает. Поэтому и работает на полную выкладку. Андрей говорит, что нужно быть максимально сосредоточенным: следить за всем, как работает техника, ее нужно слышать. Чтобы камень не словить, потому что побьет внутри что-то. Полеглость нужно всю убрать. И так без перерыва до самого обеда, который, к слову, тоже проходит в поле. На первое суп с макаронами, на второе пюре и котлеты. Ну и компот.

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Погода отличная, поэтому работать команда механизаторов сегодня будет, пока не сядет солнце. До дождей стараются успеть собрать максимум.

Андрей рассказывает, что приходит домой, конечно, в разное время. Бывает, в 10, бывает, в 11. Дети не спят, ждут его до последнего. Все бегут, на шею вешаются: "Папа, папа". А я грязный, пыльный. Говорю: "Девочки, осторожно, я сначала помоюсь". Дома любимого папу и мужа действительно ждут. И хоть в отсутствие супруга управляться с двумя маленькими детьми непросто, Екатерина понимает, что от труда мужа зависит многое.

Екатерина Демянюк, жительница аг. Вистычи:

По словам самого Андрея, такая поддержка дает силы делать еще больше: для семьи и страны в целом.

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