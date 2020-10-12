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Подготовить изменения в Налоговый кодекс и продолжить цифровизацию системы. Во Дворце Независимости обсудили актуальные вопросы налогообложения
Совершенствование Налогового кодекса и цифровая трансформация всей системы. Актуальные вопросы налогообложения сегодня обсуждали во Дворце Независимости. Логика требований президента в этой сфере остается прежней - налогообложение должно быть максимально комфортным для людей и бизнеса, при этом гарантировать реализацию законных интересов государства. Цифровизация этой сферы - ответ на запрос времени и экономики. И большинство уже оценило электронный формат контактов с налоговой. Как дальше будет развиваться система, каких новшеств ждать? С подробностями Наталья Бреус.
Развитие налоговой системы
Надо сказать, что министр Наливайко не частит с докладами у президента. В этот раз встреча проходит и в присутствии финансового блока правительства. Поэтому прежде чем сосредоточиться на налогах, Александр Лукашенко говорит в целом о подходах в работе.
Президент о перераспределении полномочий
Подсказываем, а не наказываем! Под таким девизом работают сегодня наши налоговики. Почти два года как был обновлен кодекс, в котором упростили ряд процедур, в частности, для малого бизнеса. Там есть мотивация для добросовестных плательщиков, есть возможность исправить ошибки, увидеть просрочку, а не сразу получить штраф. Такой подход себя оправдал: более 97 % плательщиков в добровольном порядке выполняют налоговые обязательства в срок. Сделано немало, чтобы налоговая система была простой и понятной. Но жизнь не стоит на месте.
Поручение: подготовить изменения в Налоговый кодекс
Обновление Налогового кодекса президент взял на личный контроль
Предложения будут максимум через 8 месяцев. Их подготовит специальная рабочая группа. Ничего радикального, это будет совершенствование. Пока рано говорить, изменятся ли налоговые ставки или, может быть, от каких-то платежей откажутся. Но то, что жизнь предпринимателям еще больше упростят, это точно. Ожидается, что обновленный кодекс вступит в силу с 2022 года.
Министр: основным принципом налогового законодательства станет простота
Цифровизация налоговой системы
Цифровая трансформация налоговой системы – эта ответ на запрос времени и экономики. Удобные онлайн-сервисы, личный кабинет без лишних походов в налоговую. Почти все субъекты хозяйствования оценили такой электронный формат контактов.
88 % субъектов хозяйствования взаимодействуют с налоговой службой в электронном виде
Создание глобальной цифровой платформы
Цифровизация налоговой сферы будет идти и дальше за счет создания единой системы интеллектуальной обработки данных, увеличения количества электронных сервисов. В итоге, например, можно не заполнять декларацию - это сделает система, нужно будет просто проверить и поставить подпись. И 20 тысяч физилиц такой возможностью воспользовались. Вся жизнь уходит в «цифру», налоги тоже.
Вопросы развития налоговой системы
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