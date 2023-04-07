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Подготовка к посевной: аграрии обрабатывают почву
Заложить фундамент под будущий урожай и в срок провести полевые работы! Аграрии Минской области готовятся к яровому севу: обрабатывают почву и вносят подкормку. Особое внимание в этот период - также состоянию озимых культур. Чтобы восходы активно и правильно развивались, распыляют азотные смеси.
В хозяйстве "Крутогорье-Петковичи", например, осенью посеяли три тысячи хлебных гектаров. Тем временем яровой клин составит почти 2 тысячи: это зерновые и зернобобовые культуры. Об урожайных агротехнологиях - Елена Витко.
Рыхление почвы, внесение органики, а затем вспашка. Таким единым звеном сейчас работают в хозяйстве "Крутогорье-Петковичи". На поля аграрии Дзержинского района вышли вместе с первым погожим проблеском. Возле деревни Глуховщина, например, урожайные площади обрабатывают под посевы кукурузы.
Чтобы от важной работы хлеборобов было не только наслаждение, но и весомый каравай, следует строго придерживаться технологии. Например, здесь во время вспашки плуг должен углубляться примерно на 20 сантиметров. Так слой почвы целиком закроет внесенные удобрения и необходимую влагу.
Тракторы, машины, специальные агрегаты - к сезону все отремонтировали. За продуктивность этой энергонасыщенной техники отвечает Сергей Максимец. Механизатор, чье имя знает вся страна. Он намолотил 6 тысяч золотых тонн и стал настоящим героем жатвы - 2022. Курс на рекорды держит и в этом году. Но перед тем, как сесть за штурвал комбайна, нужно заложить фундамент под наливные колосья.
Посевную в хозяйстве начнут в ближайшие дни. Яровой клин зерновых и зернобобовых - почти две тысячи гектаров. Озимых еще три; плюс тысяча рапса.
Этот участок почти 30 гектаров: здесь растет озимая пшеница. И как мы видим, восходы зеленые, густые - значит, культура хорошо перезимовала. Отдачу от озимых зерновых ждут серьезную: их в центральном регионе почти 350 тысяч гектаров. Тем временем завершить сев ранней группы яровых культур планируют до 20 апреля. С учетом кукурузы, гречихи, рапса - это более чем полмиллиона гектаров.
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