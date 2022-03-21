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Подготовка к посевной в хозяйстве "Полимир-Агро" Полоцкого района - ставка на озимые

Подготовка к посевной. На севере страны в мехмастерских - заключительные приготовления

За зиму аграриям нужно было привести в порядок всю технику. К примеру, в хозяйстве "Полимир-Агро" машины на линейке готовности. Сейчас люди задействованы на отвозке органики, подкормке и подсеве многолетних трав. Чтобы получить максимум с гектара, аграрии опираются на опыт, а также применяют научный подход.


Инна Вонславович, главный агроном СУП "Полимир-Агро":

Минеральные удобрения, хорошая химическая защита ну и, конечно, кадры. Люди, чтобы они тоже были грамотные. Потому что идет новая техника, все сейчас с компьютерами. На работу настроены, техника готова. Ждем погоды!


Ставку в хозяйстве делают на озимые, осенью засеяли более тысячи гектаров. Работы впереди много, и важно к каждому гектару подходить по-хозяйски.

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