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Подготовка к посевной в хозяйстве "Полимир-Агро" Полоцкого района - ставка на озимые
Подготовка к посевной. На севере страны в мехмастерских - заключительные приготовления
За зиму аграриям нужно было привести в порядок всю технику. К примеру, в хозяйстве "Полимир-Агро" машины на линейке готовности. Сейчас люди задействованы на отвозке органики, подкормке и подсеве многолетних трав. Чтобы получить максимум с гектара, аграрии опираются на опыт, а также применяют научный подход.
Инна Вонславович, главный агроном СУП "Полимир-Агро":
Минеральные удобрения, хорошая химическая защита ну и, конечно, кадры. Люди, чтобы они тоже были грамотные. Потому что идет новая техника, все сейчас с компьютерами. На работу настроены, техника готова. Ждем погоды!
Ставку в хозяйстве делают на озимые, осенью засеяли более тысячи гектаров. Работы впереди много, и важно к каждому гектару подходить по-хозяйски.
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