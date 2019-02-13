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Подходы по снижению инфляционных ожиданий обсудили на коллегии МАРТ
Совместные подходы по снижению инфляционных ожиданий людей и бизнеса обсудили сегодня на коллегии Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Среди предложений - внедрение рыночных механизмов торговли сырьем, прозрачность госзакупок и увеличение количества методик формирования цен - например, на городской транспорт и сотовую связь. Все подробности - у Светланы Лукьянюк.
На коллегии говорили о развитии конкуренции, антимонопольном регулировании и что еще нужно сделать, чтобы инфляция в этом году была не выше заявленной в 5 %. Конечно, народный рост цен у каждого свой. Его мы ощущаем по своей корзине продуктов, и если у кого-то больше молочных, то у другого - рыбы или овощей, а третьи больше считают по мясу. И здесь главное - найти баланс для избегания или смягчения точечных ценовых шоков. Ценовая стабильность на рынке нужна и бизнесу, чтобы планировать работу на год, а те и на несколько лет вперед.
И здесь главное - обоснованное ценообразование. Что, из чего и как. Особое внимание - доминантам рынка. В прошлом году методику формирования стоимости МАРТ провел для грузовых железнодорожных перевозок. В этом займется городскими пассажирскими и сотовой связью. Суть - услуги, если и подорожают, то не выше уровня инфляции.
Среди того, что уже сделано, – это новый референтный подход по формированию цен на лекарства. Значит, с анализом, сколько они стоят на рынках, похожих на белорусский. Речь идет о сердечных и онкопрепаратах. Некоторые импортеры не согласились снижать стоимость, а значит, и привозить их. Но регулятор заверяет, дефицита лекарств не будет. Уже сейчас обсуждаются поставки с российскими антимонопольщиками. Сами же утвердили 275 обоснованных цен. И большинство препаратов у нас значительно подешевели.
Уже сегодня на коллегии было озвучено: учитывая положительный эффект, перечень этих самых препаратов может быть расширен. Так что пилотный проект получил зачет. В этом году на очереди второй - по торговле сырьем. Стартует на бирже уже в первом квартале молоко. Здесь два условия - сырье покупают только переработчики у сельхозпроизводителей без просроченной задолженности. Все сделки под пристальным оком МАРТ.
Уйти от посредников и коррупционных схем, экономя деньги из госказны, призвана и новая система госзакупок. С июля заработает обновленная редакция закона, где во главе угла - прозрачность сделок. Это касается и закупок из одного источника. С лета на электронных площадках как пилот, а с января 2020 года открытая форма обязательна.
Для свободного рынка - залог сдерживания роста цен - это добросовестная конкуренция как государственных, так и частных предприятий. Когда много предложений, то качество повышается, а стоимость наоборот уменьшается. Поэтому в приоритете для каждого отраслевого министерства равенство всех форм собственности и единые правила игры. Главный здесь критерий - эффективность работы.
Уже в декабре будет готова программа развития конкуренции. Это совместный труд МАРТ и Международной финансовой корпорации. В прошлом году провели обзор законодательства по некоторым отраслям. Это электросвязь, энергетика, газоснабжение, авиаперевозки, страхование.
Этому способствует и стабильность на рынке без необоснованных всплесков цен. К тому же, если они с оттенком сговора. Случаев их доказательства в Беларуси пока нет, но чаще из-за недостатка улик того, что участники заранее договорились. Поэтому на коллегии озвучена инициатива регулятора заключить соглашение с силовиками об обмене нужной информацией. Такая практика общемировая.
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