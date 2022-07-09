При производстве фосфорных удобрений Беларусь полностью зависит от апатитов, которые поставляют в нашу страну. Об этом в проекте "Вопрос номер один" рассказал губернатор Гомельской области Игорь Крупко.



"Раньше апатиты к нам приходили из Марокко, Сирии через украинские и прибалтийские порты. На сегодняшний день мы покупаем апатиты у Российской Федерации. Рынок сложился так, что цена на апатиты выросла в 3 раза. Естественно, что удобрения тоже подорожают, иначе заводы не будут работать рентабельно. Поэтому в этом направлении будет определенное подорожание. Правительство делает все возможное, чтобы минимизировать рост цен, чтобы конечный продукт был доступнее разным слоям населения нашей страны", - подчеркнул Крупко.