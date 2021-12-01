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Подписан протокол о ценах на российский газ для Беларуси на 2022 год

Цены на газ в 2022-м останутся на уровне этого года - 128,5 доллара за тысячу кубометров. Соответствующий протокол подписан между "Газпромом" и правительством Беларуси, сообщает Минэнерго.


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