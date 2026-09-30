Подписана Хивинская декларация сотрудничества Беларуси и Узбекистана

Новым шагом сотрудничества Беларуси и Узбекистана стало подписание Хивинской декларации.

Беларусь - Узбекистан

Из исторического центра Шелкового пути, древней Хивы, которая стала площадкой для большого межпарламентского и бизнес-форумов, белорусская делегация намерена вернуться с весомым пакетом коммерческих контрактов. Они касаются промышленной кооперации, торговли, сотрудничества в медицине, образовании, туризме.

Страны активно продвигаются в наращивании товарооборота, стремясь к планке, поставленной лидерами двух стран, в 2 млрд долларов. За полугодие он уже показывает рост 34 %.

"Принципиально важно, что белорусско-узбекское взаимодействие на высшем и высоком уровне носит содержательный и результативный характер. Встречи глав наших государств задают четкие ориентиры, формируют политическую волю и определяют приоритеты, которые затем последовательно реализуются на уровне правительств, парламентов, министерств, ведомств", - подчеркнула председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова

Спикер подчеркнула, что тема форума выбрана неслучайно. "Парламентская дипломатия является важной составляющей межгосударственных отношений. Она помогает лучше понимать позиции друг друга, находить общие решения и устранять возможные барьеры", - обозначила она.

Парламентская дипломатия для развития экономики

В рамках бизнес-форума представлены проекты и инициативы, которые реализуются министерствами, ведомствами, отраслевыми объединениями Узбекистана и Беларуси, а также женщинами-предпринимателями двух стран.

Елена Прохорова, председатель объединенной организации предпринимателей Белорусского союза женщин:

"Локализация в Узбекистане очень важна, потому что мы имеем возможность выйти в том числе на европейские рынки и те, которые для нас являются санкционными. Поэтому многие бизнесы рассматривают Узбекистан с точки зрения возможностей для реализации своих бизнес-проектов и масштабирования на Запад".

Проекты для развития экономики

За время форума, общаясь на секциях и выставках, участники обсудили перспективы сотрудничества в сфере электронной промышленности, роботизации, легкой и деревообрабатывающей отраслей, а также механизмы экспортного финансирования двусторонних проектов. Особый акцент на эффективном использовании трудовых ресурсов, формировании устойчивых производственных цепочек.

Александр Огородников, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане:

"Стратегическое партнерство, наверное, больше сделало акцент на необходимости развития взаимодействия регионов. То, что от меморандумов и соглашений появляются дорожные карты с конкретными пунктами сотрудничества, то, что появляются коммерческие контракты, причем неоднократные, а продленные по времени действия, это говорит о том, что действительно мы очень активно развиваемся".

Лучшая национальная продукция представлена на выставке в Хиве

Более 100 предприятий Беларуси и Узбекистана представили свою лучшую экспортную продукцию на национальной выставке. На площади в 500 кв. м как своеобразное экспортное портфолио двух стран. Здесь и успешные проекты женского предпринимательства, IT-разработки и инновационные решения, достижения в области медицины.

Ольга Солдатенко, заместитель гендиректора ОАО "Интеграл":

"Удалось подписать несколько соглашений прямого сотрудничества, а также меморандумы для дополнительной проработки. Поэтому, я думаю, будут востребованы наши медицинские изделия на этом большом, многочисленном рынке".

Хивинская декларация станет дополнительным импульсом к развитию сотрудничества. В ней парламентарии Беларуси и Узбекистана выступают за дальнейшее укрепление межпарламентского диалога, намерены содействовать устранению правовых препятствий для реализации совместных инициатив.