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Подписана дорожная карта между Могилевской областью и китайскими корпорациями
Выращивание и переработка льна, а также создание сборочного производства светодиодных лент и фар для автомобилей. Сегодня в Могилеве подписана дорожная карта - план сотрудничества между восточным регионом Беларуси и китайскими корпорациями. Она рассчитана до 2020 года. Приоритетными остаются сфера торговли и развитие туризма между регионами. Новым станет сотрудничество в сфере животноводства. Речь идет не только о поставках говядины, но и о совместном выращивании крупного рогатого скота. К слову, товарооборот Могилевской области с Китаем в этом году уже составил почти 45 миллионов долларов.
Сегодня в Могилеве проходит белорусско-китайский бизнес-форум "Один пояс - один путь". В программе посещение могилевских предприятий и мемориального комплекса "Буйничское поле".
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