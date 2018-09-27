Подписана дорожная карта между Могилевской областью и китайскими корпорациями

Выращивание и переработка льна, а также создание сборочного производства светодиодных лент и фар для автомобилей. Сегодня в Могилеве подписана дорожная карта - план сотрудничества между восточным регионом Беларуси и китайскими корпорациями. Она рассчитана до 2020 года. Приоритетными остаются сфера торговли и развитие туризма между регионами. Новым станет сотрудничество в сфере животноводства. Речь идет не только о поставках говядины, но и о совместном выращивании крупного рогатого скота. К слову, товарооборот Могилевской области с Китаем в этом году уже составил почти 45 миллионов долларов.