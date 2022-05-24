3.71 BYN
Подписанные дорожные карты Беларуси и России способствуют наращиванию товарооборота между странами
Основные тезисы встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина активно обсуждает экспертное сообщество. Вопреки желанию нас потопить Союзное государство остается на плаву. Экономики двух стран держат достойный ответ санкционным вызовам, которые к тому же дополняются серьезным информационным давлением со стороны Запада. Способствовать существенному наращиванию товарооборота и росту экономик наших стран будут и подписанные в свое время дорожные карты Беларуси и России.
Импульс этим встречам придал ноябрь 2021 года, когда главы государств подписали 28 союзных программ. Поэтому есть о чем говорить. Эти программы необходимо реализовывать, они в первую очередь об экономической интеграции РБ и РФ. Экономика прежде всего, и об этом всегда говорит Президент Беларуси. Мы сейчас готовим IX Форум регионов Беларуси и России, который состоится в конце июня, и по традиции готовится большое количество соглашений и контрактов. Мы выйдем на очень приличную сумму. В прошлом году мы заключили в ходе форума контрактов на 850 млн долларов.