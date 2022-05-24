Подписанные дорожные карты Беларуси и России способствуют наращиванию товарооборота между странами

Импульс этим встречам придал ноябрь 2021 года, когда главы государств подписали 28 союзных программ. Поэтому есть о чем говорить. Эти программы необходимо реализовывать, они в первую очередь об экономической интеграции РБ и РФ. Экономика прежде всего, и об этом всегда говорит Президент Беларуси. Мы сейчас готовим IX Форум регионов Беларуси и России, который состоится в конце июня, и по традиции готовится большое количество соглашений и контрактов. Мы выйдем на очень приличную сумму. В прошлом году мы заключили в ходе форума контрактов на 850 млн долларов.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси