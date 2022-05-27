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Подписано соглашение о сотрудничестве Национального агентства инвестиций и приватизации с Минским городским технопарком
Столица готова предложить максимально удобные и комфортные условия для работы инвесторов в экономике города. Есть и перспективные локации для производства с льготными условиями ведения бизнеса. Об этом заявили в мэрии во время подписания соглашения о сотрудничестве Национального агентства инвестиций и приватизации с Минским городским технопарком. В нем появится опция "одного окна" для процессов вхождения новых инвесторов в столицу. Среди задач мегаполиса - создание новых промышленных предприятий малого и среднего бизнеса с продукцией, которая ориентирована на экспорт.
Если посмотреть на статистику в разрезе регионов, то Минск - это 75-80 % прямых иностранных инвестиций в РБ. Может показаться, что инвестиции городу Минску не нужны. Но если посмотреть на отрасли, то это розничная и оптовая торговля, недвижимость, логистика. Совместно с МГТ мы постараемся убедить инвесторов в том, что Минск - это хорошее место для создания новых рабочих мест в производственной и высокотехнологичной сфере.
Сопровождение бизнеса, социального обеспечения, сопровождение в маркетинге. А дальше экспорт. Мы также готовы в рамках города с инвесторами, например, из Казахстана или России работать, как с нашими субъектами. То есть, мы будем помогать им дальше с экспортом. Сопровождать по всей жизненной цепочке.
А сегодня Минский городской технопарк приглашает принять участие в конкурсе инновационных стартап- проектов в рамках ежегодного форума TIBO. Заявки можно подать до 4 июня. Победителей ждут призы, а также возможность сотрудничества с самим технопарком.
Главное, что получит участник, это бесценный опыт презентации своих разработок. А если проект уже на хорошей стадии, то это возможность стать резидентом нашего технопарка либо получить дополнительные образовательные моменты у наших партнеров. Например, в фонде "Сколково" .
В этом году в столице завершится возведение нового здания Национального детского технопарка. Школьники смогут осваивать знания и навыки в актуальных направлениях деятельности, среди которых биотехнологии и зеленая химия, инженерная экология, робототехника.
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