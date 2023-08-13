О деловых инициативах частного бизнеса при поддержке Банка развития

Драйвером для развития регионов станет инициатива " Один район - один проект". И нередко реализация этих самых инвестпроектов лежит на частном секторе экономики. Все необходимые условия для открытия своего дела созданы. Это и понятная законодательная база, и доступные налоговые режимы, и инструменты поддержки.

Банк развития в первом полугодии профинансировал малый и средний бизнес на более чем 170 млн рублей.

Помощь от государства приносит пользу всем. Создаются новые рабочие места, растет выручка, а соответственно, и поступления в бюджет. А еще появляются новые импортозамещающие товары, которые востребованы и за рубежом! Некоторые из них оценил и даже протестировал наш корреспондент Антон Малюта.

"Великий камень". Флагманский китайско-белорусский проект и площадка для производств будущего. Прописку здесь получили уже свыше сотни компаний. Среди них - и этот завод по выпуску стекла.

Но если вы думаете, что этот бизнес хрупкий, то ошибаетесь. Компания чувствует себя на рынке уверенно. Ведь с их стеклами колесят автобусы, троллейбусы, грузовики по всему Союзному государству. А скоро выйдут и на Азию - первые партнеры уже появились в Казахстане, Узбекистане и даже Иране. Да, отзывы о качестве продукции дошли далеко.

В первую очередь это должно быть безопасное стекло, мы для остекления наземного транспорта используем каленое стекло, которое имеет прочность в несколько раз выше, чем сырое. Прочность стекла у нас проверяется отделом технического контроля, производится выборочный забор из партии стекла, происходят его замеры на прочность по разрушению и количеству осколков. Андрей Ивановский, мастер цеха частного предприятия

И все же нам удалось найти слабые стороны закаленного стекла - для этого нужно бить с торца.

Мы видим, что стекло рассыпалось на тысячи мелких кусочков, которые не причинят существенного вреда человеку. Абсолютно никакой опасности для людей не будет, максимум - мелкие царапины. Андрей Ивановский, мастер цеха частного предприятия

А вот краш-тестом для самой компании стал прошлый год. Но бизнес не рассыпался на осколки, а только укрепил свои позиции. Спрос на продукцию вырос, особенно со стороны россиян. Но все равно этот период не был легким. Тем более что на него пришелся переезд со старой площадки в Могилеве в эти современные цеха. Все получилось благодаря поддержке со стороны государства.

Если оценивать нашу хозяйственную деятельность в цифрах, скажем так: увеличение штата сотрудников произошло на 15 %, объем производства увеличен в денежном выражении на 85 %, рентабельность продаж увеличена на 3 %, мы начали делать более сложные изделия, соответственно мы можем и продать подороже. Александр Чикунский, главный технолог частного предприятия

Расширяется и это предприятие из Витебска. Вторую жизнь получают заброшенные здания, а некоторые корпуса возводят с нуля. Здесь делают оборудование для водоочистки. Локализация - 90 %, так что проект импортозамещающий. В его важности мы убедились сами.

На экране может и разница (между водой до и после очистки - прим. ред.) может и не видна, но при проведении химических анализов видим, что в исходной воде содержится железо, марганец, а в очищенной вожже они уже не регистрируются, здесь действительно при добавлении реагентов вода абсолютно прозрачная. Это говорит о качестве очистки. Валерий Еловик, главный технолог частного предприятия

Здесь говорят, что нельзя войти в одну воду дважды, потому что этой одной воды просто не бывает. У каждой свой состав, а значит, нужна своя система очистки. Так что индивидуальный подход к каждому клиенту - это уже аксиома. Сейчас в работе заказ для Ленинградской области - и похож он, скорее, на небольшой вагончик.

Чтобы собрать, перевезти и далее обслуживать такие массивные объекты, нужны средства. Предприятие попадает под экспортное финансирование. Эффект ощутим. География клиентов в России начинается в Смоленске и простирается вплоть до Сахалина. Но и в этом случае планы куда шире Союзного государства.

Ведем переговоры с турками, а это не только Турция, это и весь Ближний Восток, и теперь наши отечественные технологии востребованы на многих рынках. Экспортное финансирование позволяет значительно расширить рынки сбыта и оптимизировать наши конкурентные преимущества перед другими, потому что мы реализуем объект с постфинансированием от заказчика, что является уникальным. Сергей Иванов, председатель совета директоров частного предприятия

На этих двух примерах мы показали, что под лежачий камень вода не течет. Сегодня - время возможностей, когда важно не только сделать первый шаг, но и со старта хорошо разогнаться. Как это в свое время сделали наши герои.

Самое основное - не паниковать, не опускать рук, и выполнять поставленные планы несмотря ни на что. Александр Чикунский, главный технолог частного предприятия

В первую очередь не желать денег, а создавать условия их зарабатывания Сергей Иванов, председатель совета директоров частного предприятия