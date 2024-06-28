Подведем итоги первого дня Форума регионов Беларуси и России

От экологии и образования до медицины и законодательства. В Витебской области продолжается Форум регионов. За 11 лет он зарекомендовал себя как эффективная площадка для диалога двух стран. Организаторы - главы палат парламентов Беларуси и России.



Первый день - всегда самый продуктивный. 9 секций... и на каждой подписали документы. Дарья Рачко расскажет подробнее. Первый день Форума регионов - всегда самый жаркий, и речь не только про погоду. Хотя в Витебске под 30 градусов. На всех девяти секциях подписывали договоры, контракты, только в сфере легкой промышленности - заключили на 2 млрд российских рублей, а в Новополоцке эта сумма около 6 млрд - речь о пассажирском и грузовом транспорте, продукции электроники, мото- и велотехники. Всего по итогам предполагается эта сумма достигнет 30.



Форум проходит под эгидой двух верхний палат парламента наших стран. И этот день у них был посвящен именно нашей истории, которую мы пишем сообща. И вопреки тем, кто разрушает, мы строим новые связи, не только торгово-промышленные, но и духовные.



Форум - это и где слова подкрепляются делом. И в этой связи, например, с Башкортостаном уже перешли к глубокой интеграции - в дорожной карте из около ста пунктов - 40 % уже выполнено. Чем не результат проделанной работы, к тому же наметили новые планы!



Мы всегда готовы перенимать опыт, к тому же есть и чему российским коллегам поучиться у нас. Отдельное внимание на секции по медицине - уделили развитию радиофармацевтики, ядерной медицины, применения клеточных технологий и биотехнологической продукции, протонная терапия - это то направление, где, во-первых, у нас есть наработки Беларуси и серьезные наработки России. И в связи с этим нам также важна кооперация.



Мы хорошо готовим своих специалистов, наша страна входит в десятку в мире в области науки и техники, созданию мобильных приложений. Конечно, у России есть что позаимствовать. Эти преимущества и необходимо использовать максимально эффективно для обеспечения нашей технологической независимости.



Наращиваем не только торгово-промышленный потенциал, но и всегда готовы к новым партнерам. На форум впервые приехала делегация из республики Тыва. Бизнес, поддержка экспортеров, новые механизмы - все это нужно, тем более что на рынках большая конкуренция.



Судьба у нас одна, в единстве наша сила - с таким названием Гала-концерт на сцене Летнего амфитеатра. Так красочно и масштабно завершился первый день форума - выступлением белорусских и российских артистов.