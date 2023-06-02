Поезд с удобрениями Гомельского химзавода впервые отправился в Китай

Наша компания успешно на китайском рынке занимается импортными удобрениями уже более 10 лет. Благодаря дружественным отношениям между Беларусью и Китаем наша компания успешно завершила закупку и отправку. Хотим дать нашим фермерам лучшее удобрение из Беларуси.

Чжу Цзяхуэй, представитель компании по переработке импортных удобрений (Китай)