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Поезд с удобрениями Гомельского химзавода впервые отправился в Китай

Демонстрируют свой потенциал и регионы. Экспортные возможности Гомельской области становятся шире. Впервые в истории отечественной логистики организован железнодорожный сервис по доставке в Китай белорусских удобрений. Всего полторы тысячи тон. Они понадобятся фермерам для выращивания кукурузы, сои, риса, овощей и фруктов. Груз преодолеет 7 тысяч километров.

Наша компания успешно на китайском рынке занимается импортными удобрениями уже более 10 лет. Благодаря дружественным отношениям между Беларусью и Китаем наша компания успешно завершила закупку и отправку. Хотим дать нашим фермерам лучшее удобрение из Беларуси.
Чжу Цзяхуэй, представитель компании по переработке импортных удобрений (Китай)
Готовы ежемесячно грузить по два таких контейнерных поезда. Готовы рассмотреть разные марки на отгрузку в КНР по заявке потребителя.
Ирина Лапицкая, и. о. замдиректора Гомельского химзавода

Гомельский химический завод делает первые шаги в налаживании партнерских связей с Китаем. Заинтересованность в увеличении объемов поставок высказывают обе стороны. В обратном направлении из КНР поезд должен доставить импортное сырье и комплектующие для предприятий Гомельской области и иных регионов Беларуси.

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