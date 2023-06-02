3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Поезд с удобрениями Гомельского химзавода впервые отправился в Китай
Демонстрируют свой потенциал и регионы. Экспортные возможности Гомельской области становятся шире. Впервые в истории отечественной логистики организован железнодорожный сервис по доставке в Китай белорусских удобрений. Всего полторы тысячи тон. Они понадобятся фермерам для выращивания кукурузы, сои, риса, овощей и фруктов. Груз преодолеет 7 тысяч километров.
Наша компания успешно на китайском рынке занимается импортными удобрениями уже более 10 лет. Благодаря дружественным отношениям между Беларусью и Китаем наша компания успешно завершила закупку и отправку. Хотим дать нашим фермерам лучшее удобрение из Беларуси.
Готовы ежемесячно грузить по два таких контейнерных поезда. Готовы рассмотреть разные марки на отгрузку в КНР по заявке потребителя.
Гомельский химический завод делает первые шаги в налаживании партнерских связей с Китаем. Заинтересованность в увеличении объемов поставок высказывают обе стороны. В обратном направлении из КНР поезд должен доставить импортное сырье и комплектующие для предприятий Гомельской области и иных регионов Беларуси.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Проект "Делай как надо" в действии: Марина Василевская встретилась со студентами гомельских вузов
Посол в Турции рассказал, как выжили потерявшиеся белоруски
Лимоны во Дворце Независимости настоящие, убедились гости резиденции Александра Лукашенко
В Беларуси школьники могут обучиться работе с FPV-дронами
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все