Погода вносит коррективы в темпы сельхозработ

Аграрии Беларуси приступили к массовому севу ранних яровых культур. И если на востоке страны техника только вышла в поля, в западных регионах посевная в активной фазе. Параллельно вносятся минеральные удобрения, ведется культивация почвы.



Правда, свои коррективы в темпы сельхозработ вносит погода. В некоторых хозяйствах из-за ночных заморозков к севу приступают только к обеду. Особенности мартовской посевной в репортаже Юрия Карнеловича.





Аграрии приступили к массовому севу яровых

Как в старину, под народные песни. Символический обряд "Засевки" в Могилевском районе традиционно дал старт весеннему севу. В поле рядом с деревней Новоселки вышли восемь машин. В первый день удалось засеять пшеницей 30 гектаров. Традиции, признаются аграрии, это хорошо, но самое главное для будущего урожая - соблюдение технологий и бизнес-подход.

Алексей Кривулькин, директор ОАО "Фирма "Кадино"

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"Уже проводятся работы по подготовке почвы, по внесению минеральных удобрений. Очень большие виды на урожай - получить максимальный хлеб. Овощи, картофель, корм для животноводства. Техника готова, погода позволяет, так что в добрый путь".

Сеять начали на две недели раньше обычного

А вот на западе Беларуси, в Лидском районе, сеют уже больше недели. Весна в этом году ранняя, влаги на полях немного, вот и вывели технику в начале марта. Сроки, признаются аграрии, оптимальные. Почву подготовили заранее, внесли все необходимые удобрения. А значит можно рассчитывать на хороший урожай.

Виктор Сенкевич, управляющий КСУП "Белица-агро":

"630 га нужно посеять яровых зерновых. Планируем посеять 900 га кукурузы еще. Запланировано перезалужение многолетних трав, это порядка 430 га. 350 га нужно посеять трав под озимые. Соответственно фронт работы очень большой, поэтому простаивать не можем ни дня".

Соблюдение технологий - залог хорошего урожая

Несмотря на большие объемы, искусственно ускорять темпы посевной в хозяйстве "Белица-агро" не намерены. Акцент на качественный сев и соблюдение всех технологий. Механизатор Евгений Радько технику готовил лично. Признается, работа проделана большая, зато теперь уверен: ни одно зернышко не пропадет.

Евгений Радько, механизатор КСУП "Белица-агро":

"Посевная впервые ранняя такая, но при правильном заложении семян в почву и уходе будет неплохо".

Контроль качества сева в хозяйстве на всех этапах. Главный агроном в поле с механизаторами постоянно. Лично проверяет и глубину залегания зерен. Пока все по технологии.

Данута Летка, главный агроном КСУП "Белица-агро":

"Мы определяем качество по тому, есть ли на поверхности почвы после прохода посевного агрегата зерно. И на какую глубину оно заделывается. Здесь все соблюдено, поэтому мы рассчитываем, что зернобобовая смесь, которую мы на этом поле в этом году сеяли на кормовые цели, даст хороший урожай".

Сегодня в хозяйстве вся техника в полях. Подготовка почвы - процесс беспрерывный.

Чтобы сэкономить время, в хозяйстве параллельно ведутся сразу несколько работ. Сначала на поле выходят культиваторы, подготавливают почву. Затем собирают камни. И только потом выпускают посевной агрегат.

Ночные заморозки сдерживают темпы посевной

А вот в Брестской области весенний сев корректирует погода. На поля хозяйства Остромечево техника сегодня смогла выехать только к обеду: ждали, пока почва оттает после ночных заморозков. Было до минус 9.

Роман Кравчук, главный агроном ОАО "Остромечево":

"Пытаемся успеть удержать влагу, поскольку снега не было, а дождем землю не напоишь. Поэтому стараемся выйти в поле и приложить все усилия для получения высоких урожаев. Ячменя мы уже посеяли 350 гектаров из 550. И гороха посеяли 205 гектаров, а по плану у нас 300 гектаров".