Поиск и спасение, радиационные аварии, тушение пожаров. Будущие спасатели Беларуси получили дипломы

Каждому третьему присвоено офицерское звание лейтенанта внутренней службы. Многопрофильная система обучения в вузе позволяет готовить как специалистов по реагированию на химические и радиационные аварии, поиску и спасению людей в различных условиях, тушению пожаров на объектах нефтепереработки, так и экспертов в области пожарного и промышленного надзора.



На шести факультетах ведется обучение по 20 специальностям.