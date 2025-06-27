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Поиск и спасение, радиационные аварии, тушение пожаров. Будущие спасатели Беларуси получили дипломы
Автор:Редакция news.by
Более 300 будущих спасателей 27 июня получили дипломы. Торжественная церемония состоялась в Университете гражданской защиты МЧС.
Каждому третьему присвоено офицерское звание лейтенанта внутренней службы. Многопрофильная система обучения в вузе позволяет готовить как специалистов по реагированию на химические и радиационные аварии, поиску и спасению людей в различных условиях, тушению пожаров на объектах нефтепереработки, так и экспертов в области пожарного и промышленного надзора.
На шести факультетах ведется обучение по 20 специальностям.