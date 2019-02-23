Покупатель в виртуальной реальности сможет рассмотреть новинки нашего машиностроения

Продвигать новинки нашего машиностроения помогают современные IT-решения. На крупных предприятиях активно используют технологии дополненной и виртуальной реальности. Экономическая выгода очевидна. Потенциальный покупатель, находясь за тысячи километров, может самостоятельно оценить достоинства любой белорусской крупногабаритной техники. О реальной пользе виртуальной реальности Евгений Каллаур.

Впервые серьезно о виртуальной реальности заговорили еще в 50-ые годы прошлого века. Первое применение технологии - индустрия развлечений, однако с течением времени цифровой мир проник в здравоохранение, искусство и моду. Сегодня за популярность виртуальных технологий голосуют вполне реальные цифры.

В 2014 году армия пользователей виртуальной реальности составляла полмиллиона человек, к этому году цифра уверенно перешагнула отметку в 150 миллионов. То есть за пять лет количество пользователей выросло в 300 раз! Прогноз экспертов: денежный объем рынка цифровой реальности к 2022 году приблизится к отметке в 26 миллиардов долларов.

Не могло остаться в стороне и производство. Новая мировая стратегия индустрии 4.0 предполагает полную автоматизацию предприятий, подключение станков к искусственному интеллекту и Интернету. Это вынужденный ход для конкуренции на мировом рынке.









Новая промышленная эволюция диктует свои правилав сфере маркетинга.





В тренде визуализация готовой продукции. Так можно всесторонне представить товар на международных выставках.



В активе компании "Филинг диджитал" более 10 успешных проектов. Сегодня ее специалисты способны разработать виртуальную упаковку фактически для любого производства.

Экономическая выгода в простом. Пример БелАЗа. Сегодня компания производит самый массивный самосвал в мире. Доставить многотонную махину на выставку довольно затратно. И здесь поможет виртуальная реальность. За тысячи километров потенциальный покупатель, пусть и понарошку, но сможет оказаться за рулем огромного грузовика.



