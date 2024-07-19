Эксперты объяснили, почему спрос на жилье в Минске не падает даже несмотря на растущие цены

Большой покупательский спрос на жилье в белорусской столице не сбавляет темпов. Такой бум на недвижимость, конечно же, отражается и на ценах.

Тем не менее, покупательская способность на рынке жилья высокая. Основные факторы, по мнению аналитиков, это рост зарплат и доступные кредитные продукты - ими пользуются около 40 % покупателей вторичного жильяи порядка 80 % тех, кто предпочитает новостройки. Эксперты также отмечают, что выбор доступных квадратных метров постепенно сужается, стремительнее всего предложение падает на первичном рынке.