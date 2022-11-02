Покупая отечественные товары, белорусы становятся богаче - эксперты рассказали, как импортозамещение влияет на все сферы жизни в стране

Отдавая предпочтение отечественным товарам, белорусы увеличивают собственные зарплаты, пенсии и пособия, улучшаются и социальная поддержка населения, финансирование здравоохранения, образования и т. п. О том, насколько благополучие граждан зависит от импортозамещения и что нужно делать, чтобы Беларусь и белорусы стали богаче, рассказали эксперты в программе "Экономическая среда".



Потребитель заходит в магазин и видит на полке два аналогичных товара - белорусский и импортный. Если он делает выбор в пользу зарубежного, то львиная доля его стоимости уходит в страну, где этот товар был изготовлен, чтобы покрыть материальные затраты, выплатить заработную плату работникам, обеспечить доходность производителя и подпитать бюджет этой страны. Для белоруской экономики это означает увеличение импорта, снижение сальдо внешней торговли, рост импортоемкости ВВП и дополнительное давление на платежный баланс, которые выступают важными индикатором экономической безопасности государства. Чтобы подобное негативное влияние компенсировать, необходимо наращивать экспорт товаров, работ, услуг.

Если мы покупаем не свое, а зарубежное, здесь есть два варианта: либо дополнительно что-то продать, что само по себе непросто, либо понимать, что вместо детского садика у нас этот садик за полученную добавленную стоимость оплатят где-то за границей. Вместо того чтобы осветить улицы Минска, их осветят в другом городе какой-то другой страны. И прочее, прочее, прочее. Сергей Солодовников, заведующий кафедрой экономики и права БНТУ, доктор экономических наук, профессор

Кроме того, надо понимать, что то, что мы дополнительно продадим, увеличивает рост доходов населения, улучшает социальную защищенность людей, усиливает обороноспособность страны.

Когда один человек покупает импортный товар, вроде бы не страшно, но когда таких потребителей 10, 20, 100 тысяч, это уже, очевидно, негативно сказывается на всех нас, пояснил Сергей Солодовников.

Приобретая свои товары и занимаясь импортозамещением, то естьсозданием своих продуктов, нужных в нашей стране, мы организовываем ту безопасность, на которую рассчитываем, - отметил замминистра промышленности Александр Ефимов. - О чем речь. То грамотное решение главы государства не останавливать производство в период пандемии, когда мир поддался вот этой истерике и стал закрывать свои производства, учитывая широкие кооперационные связи, это привлекло к тому, что мы потеряли ряд цепочек поставок в нашу страну, тем самым поставив под угрозу производство на наших предприятиях. Поэтому мы должны заботиться о том, чтобы появилась своя компонентная база, свои орудия труда, с помощью которых можно осуществлять производство тех товаров, которые востребованы на нашем внутреннем рынке".