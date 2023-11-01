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Полеты по 117 направлениям: один из крупнейших в мире терминалов открывается в аэропорту Абу-Даби
Новый терминал, один из крупнейших в мире, открывается сегодня в международном аэропорту Абу-Даби. Из него будут осуществляться полеты по 117 направлениям. По замыслу авторов проекта, авиапассажиры теперь смогут без задержек следовать от регистрации к посадке на борт за счет "внедрения устройств с самыми совершенными технологиями, в том числе биометрией".
Впервые в мире она будет применяться на всех этапах подготовки к вылету, в том числе таких важных, как самостоятельная регистрация багажа, паспортный контроль и регистрация на посадку. За счет применения системы распознавания лиц время прохождения формальностей сократится до минимума. Новый терминал будет обслуживать рейсы 28 авиакомпаний
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