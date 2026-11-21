Сельское хозяйство постоянно на контроле у Президента Беларуси Александра Лукашенко. О плане восстановления экономики Гродненщины рассказал эксперт Алексей Беляев.

Алексей Беляев, кандидат исторических наук, политолог:

"Мы знаем, что сельское хозяйство на контроле Президента всегда, постоянно. Сейчас, в частности, возник вопрос с масложировой отраслью в Гродненской области. Интересно, что эта отрасль сегодня дает 5 % нашего всего экспорта: 500 млн долларов составляет экспорт масла и связанных с ним продуктов. Напоминаю, что у нас общий экспорт порядка 10 млрд всех пищевых продуктов, поэтому 5 % - это существенная часть. И речь идет о том, что можно будет нарастить этот экспорт. И, конечно, это положительные новости. Президент также обратил внимание, казалось бы, на мелочи: при обработке рапса остается рапсовый шрот, который сейчас используется в качестве экспортного товара, но мы его можем сами перерабатывать, использовать как кормовую добавку для животных".