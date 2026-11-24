Сотрудничество Беларуси с российскими регионами - это упор на точечные контакты. Появляется возможность учитывать конкретные запросы территорий.

Дмитрий Ежов, политолог, доцент Финансового университета при правительстве России:

"Обмен опытом полезен. Республика Беларусь и российские регионы друг другу могут дать что-то полезное, потому что не будем забывать о том, что российские регионы обладают своей спецификой: где-то в большей степени развито сельское хозяйство, где-то машиностроение, где-то еще какие-то отрасли. В этом контексте такое точечное взаимодействие максимально полезно. Когда мы говорим о том, что Беларусь активно взаимодействует с Россией, надо понимать, что Россия все-таки - федеративное государство, в состав которого входят 89 субъектов. Конечно, взаимодействие с этими субъектами, которое имеет такой планово-точечный характер, можно только приветствовать".