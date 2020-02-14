Полный отказ от экспорта и глубокая переработка своей древесины. Президент дал старт новой линии Светлогорского комбината

Глубокая переработка древесины и свое производство конечной продукции с высокой добавленной стоимостью. На выходе это - импортозамещение, новые рабочие места, зарплаты, развитие региона и экологически чистые производство и упаковка.

Так в нескольких предложениях можно описать стратегию модернизации целлюлозно-картонного комбината в Светлогорске. Его сегодня посетил Президент, глубоко погрузился в проблемы и символически запустил новую линию производства беленой целлюлозы, а также предложил очередной этап развития. Речь о строительстве цеха по выпуску готовой продукции, в частности, экоупаковки на основе бумаги и картона. Плюс совершенно новый проект - целлюлоза вискозная, а это и ткани, и промышленные пленки, и покрытия.

Впрочем, не только комбинату пришлось выдержать детальную инспекцию. Проблемные точки региона до Главы государства изучили руководители Администрации Президента, Совета Республики и Комитета госконтроля. Такой новый формат рабочих поездок станет постоянной практикой. Сначала на место выезжают руководители республиканского уровня, затем они держат отчет перед Президентом.Именно так было сегодня в Светлогорске.

Кроме того, уже сам Александр Лукашенко на месте полностью изменил маршрут и заехал на местный завод железобетонных изделий и на домостроительный комбинат. По итогу в фокусе внимания оказались все ключевые вопросы экономики и социального развития города, а значит, и их комплексное решение. Стоит ли говорить, что, зная характер Президента, все руководители были сегодня в тонусе и готовились держать ответ на высшем уровне.

Насколько эффективна такая комплексная встряска региона и почему государство уделяет столько внимания экономике в провинции, экологии и деревообработке? Ответы с места событий у Ольги Макей.



Нам, журналистам, без вот такой офисной бумаги в работе никуда. Написал текст сюжета, распечатал на принтере и отправляешься на озвучку или монтаж сюжета. Правда, печатаем свои белорусские репортажи пока на иностранной бумаге. Сырье для таких листов из беленой сульфатной целлюлозы в нашей стране начали производить недавно. Посмотрим, как это происходит прямо на заводе.





Мы на Светлогорском ЦКК. Производство целлюлозы - один из самых сложных технологических процессов

Путь от дерева до белоснежного полотна - почти сутки. А вот чтобы реализовать в стране такой проект, понадобились годы. Создавали в прямом смысле с чистого листа.

От идеи до строительства и запуска – около восьми лет. Пока Светлогорский ЦКК известен как промышленный долгострой. Но сегодня начинается его новая история. Создание такого производства стало второй дорогой стройкой после АЭС. Но это задел на перспективу. Долгие годы отсутствие собственного целлюлозного предприятия ставило Беларусь в зависимость от зарубежных производителей. Валюта утекала из страны.

Мощность Светлогорского ЦКК - 400 тысяч тонн в год

Юрий Бердович, заместитель гендиректора Светлогорского целлюлозно-картонного комбината:

"Если поднять статистику, то в среднем по году где-то от 15 до 20 тысяч тонн сульфатной беленой целлюлозы завозилось по импорту на сумму порядка 10 миллионов долларов".

Без целлюлозного сырья сегодня не обходится ни одно бумажное производство в мире. Спрос на него, как и цена, растут каждый год.А стоит ли дерево такой выделки? Объясним на понятном примере: если кубометр древесины переработать в плиту ДСП, средняя стоимость - 100 долларов. В фанеру - 130, в целлюлозу - 200. На рынке ЕАЭС похожий завод есть только в России, но и он десятки лет без модернизации. Упускают выгоду.

Александр Лукашенко видит наперед: эта сфера может приносить гораздо большую отдачу, поэтому и внимание. Еще в декабре на совещании в Минске Президент пообещал, что реализацию инвестпроектов посмотрит прямо на предприятиях. Шклов, Добруш и вот теперь Светлогорск. А сверху виднее.

Для производства целлюлозы подходит древесина низких сортов

Так что это за производство? Пойдем по цепочке вместе с Президентом. Чтобы было понятнее, сразу скажем, товарами из этой самой беленой целлюлозы мы пользуемся каждый день - это салфетки, листы для принтеров или факсов. Процесс начинается со стволов сосны. Их отправляют в своеобразную терку, где очищают от коры. Кстати, берут даже дерево, испорченное короедом.

Ненужные остатки отправляют на собственную мини-ТЭЦ. А это полная энергонезависимость.

Президент осуществил пуск производства сульфатной беленой целлюлозы

Работа всего завода контролируется специалистами из современных пультовых. Все в формате онлайн. В центр управления заходим вместе с Президентом. Кстати, работают тут не только наши специалисты. Феди Халиль приехал из Египта 7 лет назад и остался: влюбился в белоруску и Беларусь.

А этого момента все сотрудники предприятия ждали долгие годы. И хотя небольшие партии целлюлозы уже производили, именно эти кадры войдут в историю как запуск новой линии. Теперь работа на полную мощность.

Не сырье на экспорт, а готовый продукт

Так как работает линия? Древесину измельчают. Мелкую щепу варят, получают целлюлозу, отбеливают и отправляют под пресс. Готовое полотно рубят на листы и упаковывают. Президент настаивает: зачем опять же продавать целлюлозное сырье, если можно выпускать бумагу прямо на заводе.

А. Лукашенко: Государство должно получать отдачу от иностранных инвестиций

Позиция Президента: каждое производство должно приносить наибольшую отдачу государству. Взять, например, свободные экономические зоны. Да, условия для иностранных инвесторов там привлекательные. Взамен государство получает рабочие места, а вот прибыли в казну в виде налогов ждать приходится долго.

Импортозамещение и экспорт – две главные задачи. Беленая целлюлоза - стратегическое сырье - нужна четырем нашим предприятиям: от производителей газетной бумаги до обоев. Мощности в 400 тысяч тонн ежегодно на все это хватит. Но это вопросы экономистов. А что с модернизации коллективу? В штате Светлогорского ЦКК 2 с половиной тысячи человек. Средняя зарплата на комбинате уже больше 1300 рублей.

Конечно, судьба комбината непростая. Подвел китайский подрядчик, который должен был создать завод под ключ еще в 2015 году. Сроки сорвали. Доделать пытались еще несколько лет, в итоге сотрудничество с подрядчиком прекратили. На тот момент у наших надзорных органов был список из 2 тысяч замечаний. Недоделки устраняли уже 30 белорусских организаций.

До конца года на Светлогорском ЦКК наладят бумажное производство

Вот первая цель визита, все же посмотреть, где еще предприятие может сработать эффективнее. В перспективе производство и вискозной целлюлозы. А уже в этом году построят цех и поставят здесь же машину для выпуска бумаги.

Никто не скрывает, что первое время местные жители жаловались на неприятный запах в городе. Сейчас он ощущался только в одном помещении (такова специфика производства). Президент признается, этот запах знакомый с юности, даже нравится.

Нос по ветру специалисты завода держат круглосуточно. Данные опять же не скрывают, их могут видеть все жители Светлогорска.

Президенту подарили панно с изображением родительского дома

Экологичный и подарок Президенту! Картина в технике вытинанки из целлюлозы собственного производства. Кстати, дарить сувениры – традиция для поездок. Появляются и новые.

Теперь у региональных президентских инспекций меняется формат. В чем суть: во-первых, если в город едет Александр Лукашенко, в передовую командировку отправляются высшие должностные лица. Именно они оценят разные предприятия, чтобы у Президента была полная картина! Во-вторых, цель – мобилизовать в этом городе или районе абсолютно всех. А уже Президенту на месте решать, на какой завод приехать. Никаких спланированных маршрутов! Кто знает, может быть, в самое ближайшее время такая инспекция нагрянет именно к вам. Как в эти дни было в Светлогорске. Игорь Сергеенко, Наталья Кочанова и Леонид Анфимов посетили с десяток предприятий, о чем детально рассказали Президенту.

Но перед тем как посетить тот самый ДСК, Президент заедет на завод железобетонных изделий и конструкций. Предприятие уже 60 лет на рынке. А их продукты используются для строительства, к примеру, ТЭЦ или атомных электростанций. В цеху, конечно, могло быть и чище, заметит Президент, но на таком производстве это допустимо, а вот текучка кадров и или нарушение дисциплины – первостепенные для руководства вопросы.

Вывести из кризиса домостроительный комбинат - задача региона

Это уже домостроительный комбинат. Большое и важное производство оказалось на грани банкротства. Застройщик не смог справиться с кредитами. Приняли меры по оздоровлению, появился иностранный инвестор. И все же устойчивой работы так и не добились.

Простой и действенный рецепт от Президента – не выдумывать антикризисных планов, а собрать волю в кулак и строить дома. Попутно заказ застройщику – тот самый новый цех для Светлогорского ЦКК.

На Светлогорском ЦКК работают 2563 человека

Тем временем на Светлогорском комбинате пока репортеры информагентств строчили заметки, мы пообщались с теми, кто общался с Президентом. Признаются, волновались. Такое ведь не каждый день!

Почему так велико внимание Президента к бумажной отрасли? Это как с деревообработкой, помните? Своего сырья в Беларуси много, так почему бы не производить из него продукт? Так и здесь.