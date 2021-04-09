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Полоцкий молочный комбинат намерен реализовать несколько инвестпроектов

Полоцкий молочный комбинат в ближайшее время планирует реализовать несколько инвестиционных проектов по модернизации производства

Предприятие является одним из крупнейших в области. В прошлом году переработали свыше 100 тыс. тонн продукта. Но даже при этом мощности загружены только на 70 %. Объем экспорта - 13 млн долларов. Освоили новые рынки: Каир, Бангладеш, Саудовская Аравия. Агрохолдинг во главе с Полоцким молочным комбинатом объединяет три десятка предприятий-производителей и торговые сети.

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Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Определенные результаты есть. Созданы 7 агропромышленных объединений, которые сегодня функционируют и работают. Конечно, есть определенные результаты в показателях, но тот результат, который должен был быть, пока еще мы не увидели. Посмотреть, насколько эффективно работают, какие есть проблемы и что сегодня нужно еще сделать местным органам власти прежде всего, потому что на уровне республики все решения приняты".

Наталья Кочанова встретилась с трудовым коллективом предприятия

Наталья Кочанова встретилась с трудовым коллективом предприятия, чтобы обсудить широкий спектр актуальных вопросов: возможность строительства поликлиники в молодом микрорайоне Полоцка, ремонт местных дворов и дорог, открытие границы с Россией для физлиц, перевод жилья на электроснабжение в связи с запуском БелАЭС, мониторинг цен и закрепление молодежи на селе. Люди также интересовались возобновлением кредитования строительства жилья для многодетных семей.

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