Полоцкий молочный комбинат намерен реализовать несколько инвестпроектов

Полоцкий молочный комбинат в ближайшее время планирует реализовать несколько инвестиционных проектов по модернизации производства

Предприятие является одним из крупнейших в области. В прошлом году переработали свыше 100 тыс. тонн продукта. Но даже при этом мощности загружены только на 70 %. Объем экспорта - 13 млн долларов. Освоили новые рынки: Каир, Бангладеш, Саудовская Аравия. Агрохолдинг во главе с Полоцким молочным комбинатом объединяет три десятка предприятий-производителей и торговые сети.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Определенные результаты есть. Созданы 7 агропромышленных объединений, которые сегодня функционируют и работают. Конечно, есть определенные результаты в показателях, но тот результат, который должен был быть, пока еще мы не увидели. Посмотреть, насколько эффективно работают, какие есть проблемы и что сегодня нужно еще сделать местным органам власти прежде всего, потому что на уровне республики все решения приняты".



Наталья Кочанова встретилась с трудовым коллективом предприятия