Половина урожая картофеля в Минской области убрана

Что касается урожая картофеля в Минской области, то половина уже убрана с полей. Часть клубней хозяйства оставляют на семена, часть - отправляют на экспорт.

Сохранить картофель до следующего сезона помогают современные картофелехранилища. О их преимуществах - Наталья Кузьмицкая.

С первыми лучами и до захода солнца. Именно в таком темпе уже вторую неделю работают на полях механизаторы хозяйства "Крутогор'е-Петковичи". У Ивана Грищенкова это уже пятая картофельная уборочная, поэтому он хорошо знает, что несвоевременная обработка клубней и долгое нахождение их в почве могут значительно повлиять на урожайность второго хлеба.

Несмотря на засушливое лето, в этом хозяйстве удалось вырастить урожай не хуже прошлогоднего - 440 центнеров с гектара. Один из лучших показателей в области.

С полей клубни попадают на линию сортировки, где их очищают и распределяют в зависимости от размера - на семена, продажу или переработку. Часть товарного картофеля сразу же идет в торговые сети и на экспорт - в Россию, Сербию и Молдову.

Часть - в так называемые картофелехранилища. За последние пять лет в центральном регионе полностью отказались от хранения клубней в буртах.

Кстати, уборку картофеля в области должны завершить до начала следующего месяца.