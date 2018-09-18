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Половина урожая картофеля в Минской области убрана
Что касается урожая картофеля в Минской области, то половина уже убрана с полей. Часть клубней хозяйства оставляют на семена, часть - отправляют на экспорт.
Сохранить картофель до следующего сезона помогают современные картофелехранилища. О их преимуществах - Наталья Кузьмицкая.
С первыми лучами и до захода солнца. Именно в таком темпе уже вторую неделю работают на полях механизаторы хозяйства "Крутогор'е-Петковичи". У Ивана Грищенкова это уже пятая картофельная уборочная, поэтому он хорошо знает, что несвоевременная обработка клубней и долгое нахождение их в почве могут значительно повлиять на урожайность второго хлеба.
Несмотря на засушливое лето, в этом хозяйстве удалось вырастить урожай не хуже прошлогоднего - 440 центнеров с гектара. Один из лучших показателей в области.
С полей клубни попадают на линию сортировки, где их очищают и распределяют в зависимости от размера - на семена, продажу или переработку. Часть товарного картофеля сразу же идет в торговые сети и на экспорт - в Россию, Сербию и Молдову.
Часть - в так называемые картофелехранилища. За последние пять лет в центральном регионе полностью отказались от хранения клубней в буртах.
Кстати, уборку картофеля в области должны завершить до начала следующего месяца.
Кроме того, в области идет уборка свеклы, кукурузы на силос и заготовка кормов. Сев озимых аграрии завершат в срок.
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