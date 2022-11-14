Положительная динамика: ММЗ за 10 месяцев увеличил производство двигателей на 12 %

Минский моторный завод за 10 месяцев увеличил производство двигателей на 12 %. Так, изготовлено почти 42,5 тысячи единиц. Причина - растущий спрос, который не дает накапливаться складским запасам. Отмечается рост поставок в Россию и страны дальнего зарубежья. Белорусские моторы успешно заменяют импортные, которые устанавливались российскими и белорусскими производителями малолитражной техники.